Инсайдер назвал дату ухода Анчелотти из Реала

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти покинет команду 25 мая, пишет Marca.

Источник сообщает, что о завершении сотрудничества в качестве наилучшего варианта действий Анчелотти договорился с руководством "сливочных" по итогам ответного матча 1/4 Лиги чемпионов с "Арсеналом" (1:2, 1:5 общ.). Именно с того момента итальянский специалист инициировал свои контакты со сборной Бразилии.

Ожидается, что "Реал" проведет грандиозную церемонию прощания для Анчелотти, который в период с 2013 по 2015 и с 2021 по нынешнее время завоевал с клубом 15 трофеев и является его самом титулованным наставником в истории.

25 мая мадридцы закончат сезон Ла Лиги матчем против "Реал Сосьедада".



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