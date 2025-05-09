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Инсайдер назвал дату ухода Анчелотти из Реала
Преждевременной отставки не будет
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти покинет команду 25 мая, пишет Marca.
Источник сообщает, что о завершении сотрудничества в качестве наилучшего варианта действий Анчелотти договорился с руководством "сливочных" по итогам ответного матча 1/4 Лиги чемпионов с "Арсеналом" (1:2, 1:5 общ.). Именно с того момента итальянский специалист инициировал свои контакты со сборной Бразилии.
Ожидается, что "Реал" проведет грандиозную церемонию прощания для Анчелотти, который в период с 2013 по 2015 и с 2021 по нынешнее время завоевал с клубом 15 трофеев и является его самом титулованным наставником в истории.
25 мая мадридцы закончат сезон Ла Лиги матчем против "Реал Сосьедада".
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