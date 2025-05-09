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Инсайдер назвал дату ухода Анчелотти из Реала

Испания
Обновлено

Преждевременной отставки не будет

Инсайдер назвал дату ухода Анчелотти из Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти покинет команду 25 мая, пишет Marca.

Источник сообщает, что о завершении сотрудничества в качестве наилучшего варианта действий Анчелотти договорился с руководством "сливочных" по итогам ответного матча 1/4 Лиги чемпионов с "Арсеналом" (1:2, 1:5 общ.). Именно с того момента итальянский специалист инициировал свои контакты со сборной Бразилии.

Ожидается, что "Реал" проведет грандиозную церемонию прощания для Анчелотти, который в период с 2013 по 2015 и с 2021 по нынешнее время завоевал с клубом 15 трофеев и является его самом титулованным наставником в истории.

25 мая мадридцы закончат сезон Ла Лиги матчем против "Реал Сосьедада".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ла Лига тренер
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
09.05.2025 в 10:36
Браво Карлито, ты топ из топов, столько хейта против тебя последнее время ....Но твои достижения сами говорят за себя. За 4 сезона 2 ЛЧ, ты лучший..грасиас МИСТЕР за великолепную работу.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
09.05.2025 в 10:36
Браво Карлито, ты топ из топов, столько хейта против тебя последнее время ....Но твои достижения сами говорят за себя. За 4 сезона 2 ЛЧ, ты лучший..грасиас МИСТЕР за великолепную работу.
Ответить
0
0

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