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"Чувствовал, что тренерский штаб не доверяет мне". Звездный вингер Барселоны вспомнил времена Хави
Союз не сложился
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья считает, что заслуживал большего количества игрового времени в период работы Хави с каталонским клубом.
"Я чувствовал, что тренерский штаб не доверяет мне. Я играл все 90 минут только тогда, когда не мог сыграть кто-то другой. Я отдавал все, что только мог, оказывал влияние на игру, но когда был здоров футболист, который мог играть на моем месте, они выбирали его не задумываясь.
Есть известное видео, в котором я выхожу из себя и выношу злость на скамейке запасных. По-моему, это был поединок с "Манчестер Юнайтед" [в Лиге Европы в 2023 году]. Я сыграл отлично — забил и отдал ассист. Кажется, меня заменили при счете 2:2. Я только что создал действительно хороший момент, хорошо себя чувствовал, здорово играл. И стал первым замененным футболистом. Я не мог в это поверить.
Флик заботится обо всех игроках — как о тех, кто играет, так и о тех, кто не играет", — сказал бразилец в интервью журналистке Изабеле Пальяри.
Напомним, Хави и Рафинья сотрудничали в "Барселоне" с 2022 по 2024 год.
В текущем сезоне Рафинья отметился 32 голами и 23 результативными передачами в 53 матчах на клубном уровне во всех турнирах.
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