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Тренер украинцев в топ-лиге Европы пропустит следующую игру из-за проблем со здоровьем
Неприятная новость
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Жироны" Мичел Санчес госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба, за который выступают украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.
"Мичел находится под медицинским наблюдением в качестве меры предосторожности и его состояние улучшается. Он получает надлежащую помощь, и мы ожидаем его выздоровления в ближайшие дни. Тренер не сможет руководить командой со скамейки запасных в завтрашнем матче на "Монтиливи", - говорится в сообщении.
Завтра, 10 мая, "Жирона" примет дома "Вильярреал" в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
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