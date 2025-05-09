Тренер украинцев в топ-лиге Европы пропустит следующую игру из-за проблем со здоровьем

Наставник "Жироны" Мичел Санчес госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба, за который выступают украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

"Мичел находится под медицинским наблюдением в качестве меры предосторожности и его состояние улучшается. Он получает надлежащую помощь, и мы ожидаем его выздоровления в ближайшие дни. Тренер не сможет руководить командой со скамейки запасных в завтрашнем матче на "Монтиливи", - говорится в сообщении.