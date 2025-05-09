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Тренер украинцев в топ-лиге Европы пропустит следующую игру из-за проблем со здоровьем

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Тренер украинцев в топ-лиге Европы пропустит следующую игру из-за проблем со здоровьем

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Жироны" Мичел Санчес госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба, за который выступают украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

"Мичел находится под медицинским наблюдением в качестве меры предосторожности и его состояние улучшается. Он получает надлежащую помощь, и мы ожидаем его выздоровления в ближайшие дни. Тренер не сможет руководить командой со скамейки запасных в завтрашнем матче на "Монтиливи", - говорится в сообщении.

Завтра, 10 мая, "Жирона" примет дома "Вильярреал" в рамках 35-го тура чемпионата Испании.

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Acsakal (Kharkiv)
09.05.2025 в 12:24
Тренер "українців"? Про одного Циганкова у множині?
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
09.05.2025 в 12:24
Тренер "українців"? Про одного Циганкова у множині?
Ответить
0
0

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