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Бывший тренер Барселоны рассказал о своих планах относительно будущего
Готов снова страдать
Фото - Andy Mitten/The Athletic
После увольнения из "Барселоны" прошлым летом Хави до сих пор остается без работы, однако он постепенно готовится к возвращению в футбол. В интервью с The Athletic он поделился мыслями о следующем этапе своей карьеры.
"Я не спешу, но хочу получить хороший проект. Например, когда тебе дают четыре года, чтобы что-то построить. Мне очень хотелось бы поработать в АПЛ, ведь там безумная страсть, тогда как в Испании все слишком зависит от результата. Посмотрите, что творится с Анчелотти и как его критикуют.
Я готов снова страдать, но не так, как в "Барселоне". Это было слишком эмоционально, потому что я еще и болельщик клуба. У Ханси, например, другая ситуация – он не говорит по-испански, не является фаном "Барселоны". Я сказал ему, чтобы он не читал медиа, потому что можно сойти с ума. Надо просто сосредоточиться на команде. Если ты местный, то страдаешь сильнее", – сказал Хави.
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