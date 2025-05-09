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Дани Карвахаль рассказал, когда он планирует вернуться на поле
Совсем скоро испанец может снова сыграть за свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль рассказал, когда он планирует вернуться на футбольное поле.
"Моя миссия — быть готовым к участию в Клубном чемпионате мира. Да, сейчас это моя главная цель".
Напомним, что 33-летний испанец продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок колена. Эту травму он получил еще в начале октября в матче 9-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (2:0).
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Клубный чемпионат мира 2025 года состоится в США в период с 14-го июня по 13-е июля. "Реал" попал в группу H, в которой встретится с "РБ Зальцбург", "Пачукой" и "Аль-Хилялем".
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