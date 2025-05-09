Дани Карвахаль рассказал, когда он планирует вернуться на поле

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль рассказал, когда он планирует вернуться на футбольное поле.

"Моя миссия — быть готовым к участию в Клубном чемпионате мира. Да, сейчас это моя главная цель".

Напомним, что 33-летний испанец продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок колена. Эту травму он получил еще в начале октября в матче 9-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (2:0).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Клубный чемпионат мира 2025 года состоится в США в период с 14-го июня по 13-е июля. "Реал" попал в группу H, в которой встретится с "РБ Зальцбург", "Пачукой" и "Аль-Хилялем".