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Дани Карвахаль рассказал, когда он планирует вернуться на поле

Испания

Совсем скоро испанец может снова сыграть за свой клуб

Дани Карвахаль рассказал, когда он планирует вернуться на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль рассказал, когда он планирует вернуться на футбольное поле.

"Моя миссия — быть готовым к участию в Клубном чемпионате мира. Да, сейчас это моя главная цель".

Напомним, что 33-летний испанец продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок колена. Эту травму он получил еще в начале октября в матче 9-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (2:0).

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Клубный чемпионат мира 2025 года состоится в США в период с 14-го июня по 13-е июля. "Реал" попал в группу H, в которой встретится с "РБ Зальцбург", "Пачукой" и "Аль-Хилялем".

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Опубликовал: Андрей Журба
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