Атлетико – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал Сосьедад" в матче 35-го тура Ла Лиги приедет в гости к "Атлетико". Баски еще претендуют на еврокубки, но не побеждают уже 4 тура и опустились на 11-ю позицию. Отставание от 8-го места составляет всего 1 очко, поэтому шансы на попадание в еврокубки еще есть. "Атлетико" глобальных задач уже не решает, но "Атлетик" из Бильбао позади на 6 очков, поэтому нужно защитить свое 3 место.

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Поединок тридцать пятого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Атлетико" - "Реал Сосьедад" состоится в субботу, 10 мая 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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