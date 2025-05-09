Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал Сосьедад: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" в матче 35-го тура Ла Лиги приедет в гости к "Атлетико". Баски еще претендуют на еврокубки, но не побеждают уже 4 тура и опустились на 11-ю позицию. Отставание от 8-го места составляет всего 1 очко, поэтому шансы на попадание в еврокубки еще есть. "Атлетико" глобальных задач уже не решает, но "Атлетик" из Бильбао позади на 6 очков, поэтому нужно защитить свое 3 место.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок тридцать пятого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Атлетико" - "Реал Сосьедад" состоится в субботу, 10 мая 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Контракт согласован. Реал выбрал нового главного тренера
- Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
- ЛК. 1/2 финала. Фиорентина - Бетис 2:2. Видео голов и обзор матча
- Президент Барселоны мечтает о трансфере звезды Милана
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль