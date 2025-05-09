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Жирона – Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Жирона – Вильярреал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Противостояние команд с разными турнирными задачами. "Жирона" находится в шести очках от зоны вылета, в то время как "Вильярреал" борется за попадание в Лигу чемпионов.
Поединок 35-го тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" - "Вильярреал" состоится в субботу, 10 мая 2025 года, в 19:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 2.
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