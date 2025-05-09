  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Наставник Жироны сделал заявление после неожиданной госпитализации

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Жироны сделал заявление после неожиданной госпитализации

Испания
Обновлено

Вынужденные меры

Наставник Жироны сделал заявление после неожиданной госпитализации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес обратился к болельщикам после своей госпитализации.

"Я пишу эти строки, чтобы сообщить вам, что из-за проблем со здоровьем я не смогу присутствовать на матче Ла Лиги против "Вильяреала". Прислушавшись к советам врачей, которым я благодарен за лечение и профессионализм, вынужден госпитализироваться на несколько дней, чтобы восстановиться и как можно быстрее вернуться.

Я чувствую себя хорошо, нахожусь под наблюдением врачей и уже считаю дни, чтобы вернуться к работе и продолжить борьбу до конца сезона. Я уверен, что эта команда, несмотря на мое отсутствие, как и всегда, сделает все, чтобы наши фанаты могли гордиться клубом и ценностями, которые он представляет.

Я хочу поблагодарить семью Жироны за проявленную любовь, сообщения и всех, кто был обеспокоен моей ситуацией. Мне придется провести несколько дней в больнице под наблюдением. Я вынужден следить за матчем из другого места, но я всегда буду на связи со своей командой. Скоро увидимся", - написал 49-летний специалист в соцсетях.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Атлетико – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Жирона – Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Дани Карвахаль рассказал, когда он планирует вернуться на поле
Мичел Санчес Вильярреал Ла Лига тренер Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Michel Sanchez
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости