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Наставник Жироны сделал заявление после неожиданной госпитализации
Вынужденные меры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес обратился к болельщикам после
"Я пишу эти строки, чтобы сообщить вам, что из-за проблем со здоровьем я не смогу присутствовать на матче Ла Лиги против "Вильяреала". Прислушавшись к советам врачей, которым я благодарен за лечение и профессионализм, вынужден госпитализироваться на несколько дней, чтобы восстановиться и как можно быстрее вернуться.
Я чувствую себя хорошо, нахожусь под наблюдением врачей и уже считаю дни, чтобы вернуться к работе и продолжить борьбу до конца сезона. Я уверен, что эта команда, несмотря на мое отсутствие, как и всегда, сделает все, чтобы наши фанаты могли гордиться клубом и ценностями, которые он представляет.
Я хочу поблагодарить семью Жироны за проявленную любовь, сообщения и всех, кто был обеспокоен моей ситуацией. Мне придется провести несколько дней в больнице под наблюдением. Я вынужден следить за матчем из другого места, но я всегда буду на связи со своей командой. Скоро увидимся", - написал 49-летний специалист в соцсетях.
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