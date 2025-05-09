Наставник Жироны сделал заявление после неожиданной госпитализации

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес обратился к болельщикам после своей госпитализации.

"Я пишу эти строки, чтобы сообщить вам, что из-за проблем со здоровьем я не смогу присутствовать на матче Ла Лиги против "Вильяреала". Прислушавшись к советам врачей, которым я благодарен за лечение и профессионализм, вынужден госпитализироваться на несколько дней, чтобы восстановиться и как можно быстрее вернуться.

Я чувствую себя хорошо, нахожусь под наблюдением врачей и уже считаю дни, чтобы вернуться к работе и продолжить борьбу до конца сезона. Я уверен, что эта команда, несмотря на мое отсутствие, как и всегда, сделает все, чтобы наши фанаты могли гордиться клубом и ценностями, которые он представляет.

Я хочу поблагодарить семью Жироны за проявленную любовь, сообщения и всех, кто был обеспокоен моей ситуацией. Мне придется провести несколько дней в больнице под наблюдением. Я вынужден следить за матчем из другого места, но я всегда буду на связи со своей командой. Скоро увидимся", - написал 49-летний специалист в соцсетях.