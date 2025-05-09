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Реал принял решение относительно своего звездного нападающего 

Испания

Четкая позиция

Реал принял решение относительно своего звездного нападающего 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" уже планирует сезон 2025/26. Относительно игроков, которых не будет в составе в следующем сезоне, окончательной ясности еще нет, но в одном в клубе уверены на 100% – в будущем Эндрика.

В Вальдебасе категоричны в своей позиции — это нападающий будущего. Именно поэтому клуб не рассматривает вариантов с его уходом этим летом. В "Реале" не волнуются из-за того, что в этом сезоне он получил не так много игрового времени, ведь там понимают, какая конкуренция в команде. Но они уверены, что со временем Эндрик получит большую роль, и именно поэтому аренда для получения игровой практики в другом клубе не рассматривается.

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Сам футболист имеет некоторые сомнения. Не относительно будущего в "Реале", ведь его мечта всегда заключалась в том, чтобы играть на "Сантьяго Бернабеу", однако он хочет попасть на ЧМ-2026 со сборной Бразилии, а для этого нужно иметь постоянную игровую практику – чего сложно достичь в конкуренции с одними из лучших игроков мира. Об этом он сообщил клубу, но в ответ услышал успокоение: в Мадриде полностью верят в его развитие и рассчитывают на него.

Сейчас в активе 18-летнего Эндрика 709 сыгранных минут во всех турнирах и 7 голов и 1 ассист.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Алексей Полищук
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