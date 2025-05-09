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Барселона отправила скаутов в Португалию, чтобы оценить талантливого нападающего
Замена для ветерана
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У "Барселоны" остаются определенные сомнения относительно будущего Роберта Левандовского, ведь поляку уже 36 лет, и в начале следующего сезона ему будет 37. В связи с этим каталонцы ищут долгосрочного преемника для польского ветерана, и как сообщает Sempre Barca, они считают молодого нападающего "Порту" Саму Омородиона идеальным кандидатом на эту роль.
Скауты "Барселоны" внимательно следили за молодым нападающим во время его игры за "Порту" в матче чемпионата против "Морейренсе", где Саму оформил дубль.
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"Блаугранас" рассматривают нападающего как приоритетную трансферную цель этим летом, однако приобрести его будет непросто, поскольку он имеет контракт с португальским клубом до 2029 года, а соглашение содержит клаусулу о выкупе в размере 100 миллионов евро. Кроме того, "Барселоне" придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны других крупных европейских клубов.
Добавим, что в этом сезоне на счету Омородиона 24 гола и 3 ассиста в 40 матчах за "Порту".
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