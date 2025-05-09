  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона отправила скаутов в Португалию, чтобы оценить талантливого нападающего

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона отправила скаутов в Португалию, чтобы оценить талантливого нападающего

Испания

Замена для ветерана

Барселона отправила скаутов в Португалию, чтобы оценить талантливого нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У "Барселоны" остаются определенные сомнения относительно будущего Роберта Левандовского, ведь поляку уже 36 лет, и в начале следующего сезона ему будет 37. В связи с этим каталонцы ищут долгосрочного преемника для польского ветерана, и как сообщает Sempre Barca, они считают молодого нападающего "Порту" Саму Омородиона идеальным кандидатом на эту роль.

Скауты "Барселоны" внимательно следили за молодым нападающим во время его игры за "Порту" в матче чемпионата против "Морейренсе", где Саму оформил дубль.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Блаугранас" рассматривают нападающего как приоритетную трансферную цель этим летом, однако приобрести его будет непросто, поскольку он имеет контракт с португальским клубом до 2029 года, а соглашение содержит клаусулу о выкупе в размере 100 миллионов евро. Кроме того, "Барселоне" придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны других крупных европейских клубов.

Добавим, что в этом сезоне на счету Омородиона 24 гола и 3 ассиста в 40 матчах за "Порту".

По теме
yellow-arrow
Реал принял решение относительно своего звездного нападающего 
yellow-arrow
Атлетико – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Наставник Жироны сделал заявление после неожиданной госпитализации
Барселона Порту (Португалия) Саму Омородион
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sempre Barca
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости