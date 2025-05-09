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Спортдир Байера прокомментировал уход Хаби Алонсо
Он - настоящий переломный момент в развитии Байера (С)
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес высказался об уходе главного тренера команды Хаби Алонсо после завершения текущего сезона.
"Алонсо - настоящий переломный момент в развитии "Байера". Вместе с Хаби мы собрали команду, которая поразила весь футбольный мир своим качеством на поле и менталитетом. Мы гордимся огромными шагами вперед и тем, какое место клуб занимает сегодня, и желаем ему всего наилучшего в будущей карьере. Уверен, наши пути еще не раз пересекутся", - сказал Рольфес.
Напомним, что Хаби Алонсо официально объявил о своем уходе из "Байера".
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