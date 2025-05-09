Анчелотти остается главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии на ЧМ-2026

Устная договоренность между Карло Анчелотти и Бразильской конфедерацией футбола (CBF) о назначении итальянского специалиста главным тренером сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года остается в силе и готова к подписанию. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Несмотря на некоторые вопросы относительно сроков между CBF и мадридским "Реалом", который сейчас возглавляет Анчелотти, ожидается, что после будущего "Эль-Класико" Карло начнет формальные процедуры по своему уходу из испанского клуба.

Бразильская федерация футбола продолжает ожидать подписания контракта с итальянским тренером, рассчитывая на его приход на тренерский мостик национальной сборной.