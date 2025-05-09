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Барселона вступила в борьбу за трансфер перспективного защитника Байера
Его хочет подписать ряд европейских топ-клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" вступила в борьбу за трансфер перспективного защитника леверкузенского "Байера".
По информации от журналиста Экрема Конура, каталонский гранд заинтересован в подписании 24-летнего Джереми Фримпонга, за которым внимательно следит "Ливерпуль". Мерсисайдский клуб хочет оформить переход нидерландца, который должен стать заменой для Трента Александера-Арнольда, ведь он вскоре присоединится к "Реалу".
Отмечается, что наставник "сине-гранатовых" Ханси Флик рассматривает Фримпонга в качестве идеального усиления правого фланга своей команды, ведь футболист известен своей качественной игрой не только в защите, но и в атаке.
Ранее появлялись слухи об интересе к Фримпонгу от мадридского "Реала" и "Манчестер Сити".
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В этом сезоне Джереми Фримпонг забил 4 гола и отдал 12 результативных передач в 47 матчах за "Байер" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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