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Барселона вступила в борьбу за трансфер перспективного защитника Байера

Испания

Его хочет подписать ряд европейских топ-клубов

Барселона вступила в борьбу за трансфер перспективного защитника Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" вступила в борьбу за трансфер перспективного защитника леверкузенского "Байера".

По информации от журналиста Экрема Конура, каталонский гранд заинтересован в подписании 24-летнего Джереми Фримпонга, за которым внимательно следит "Ливерпуль". Мерсисайдский клуб хочет оформить переход нидерландца, который должен стать заменой для Трента Александера-Арнольда, ведь он вскоре присоединится к "Реалу".

Отмечается, что наставник "сине-гранатовых" Ханси Флик рассматривает Фримпонга в качестве идеального усиления правого фланга своей команды, ведь футболист известен своей качественной игрой не только в защите, но и в атаке.

Ранее появлялись слухи об интересе к Фримпонгу от мадридского "Реала" и "Манчестер Сити".

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В этом сезоне Джереми Фримпонг забил 4 гола и отдал 12 результативных передач в 47 матчах за "Байер" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Барселона Байер (Леверкузен) Джереми Фримпонг
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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