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Более 500 специалистов будут работать над трансляцией Эль-Класико
Ла Лига готовится к матчу Барселона - Реал
Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига готовится к предстоящему противостоянию между мадридским "Реалом" и "Барселоной".
Для создания безупречной картинки трансляции будет привлечено более 500 работников и 40 камер различного типа. Среди них будут дроны, камеры сверхвысокой замедленной съемки для детального воспроизведения ключевых моментов, а также кинематографические камеры.
Добавим, что матч "Барселона" - "Реал" состоится 11 мая в 17:15 по Киеву.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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