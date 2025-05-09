  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Более 500 специалистов будут работать над трансляцией Эль-Класико

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Более 500 специалистов будут работать над трансляцией Эль-Класико

Испания

Ла Лига готовится к матчу Барселона - Реал

Более 500 специалистов будут работать над трансляцией Эль-Класико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ла Лига готовится к предстоящему противостоянию между мадридским "Реалом" и "Барселоной".

Для создания безупречной картинки трансляции будет привлечено более 500 работников и 40 камер различного типа. Среди них будут дроны, камеры сверхвысокой замедленной съемки для детального воспроизведения ключевых моментов, а также кинематографические камеры.

Добавим, что матч "Барселона" - "Реал" состоится 11 мая в 17:15 по Киеву.

Читайте такжеАнчелотти остается главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии на ЧМ-2026
По теме
yellow-arrow
Барселона вступила в борьбу за трансфер перспективного защитника Байера
yellow-arrow
Анчелотти остается главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии на ЧМ-2026
yellow-arrow
Звездный нападающий Бетиса не сдержал слез после выхода в финал Лиги конференций
Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости