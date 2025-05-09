Более 500 специалистов будут работать над трансляцией Эль-Класико

Ла Лига готовится к предстоящему противостоянию между мадридским "Реалом" и "Барселоной".

Для создания безупречной картинки трансляции будет привлечено более 500 работников и 40 камер различного типа. Среди них будут дроны, камеры сверхвысокой замедленной съемки для детального воспроизведения ключевых моментов, а также кинематографические камеры.

Добавим, что матч "Барселона" - "Реал" состоится 11 мая в 17:15 по Киеву.