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Барселона проведет предсезонное турне в Японии и Южной Корее
Запланировано три товарищеских матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" определилась с планами на предсезонную подготовку следующим летом и отправится в турне в Азию. Каталонский клуб проведет три товарищеских матча в Японии и Южной Корее с 21 июля по 4 августа.
Поскольку "Барселона" не будет участвовать в клубном чемпионате мира, турне по Азии станет главным пунктом их предсезонной программы. Сначала команда отправится в Японию, где сыграет один матч, после чего отправятся в Южную Корею для проведения еще двух поединков.
За эти три матча "Барселона" получит не менее 15 миллионов евро.
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