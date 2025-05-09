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Вингер Барселоны: Флик знает, как объединить команду и раскрыть наш потенциал

Испания

Торрес высказался о главном тренере Барселоны

Вингер Барселоны: Флик знает, как объединить команду и раскрыть наш потенциал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Барселоны" Ферран Торрес поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером команды Ханси Фликом.

"Флик находится рядом с нами на тренировках, спрашивает, как дела, показывает видео. Он знает, как сплотить группу, снять напряжение и мотивировать нас. Он заставил нас увидеть потенциал, который у нас есть, и с этого момента все начали поддаваться влиянию", - сказал футболист.

Напомним, что "Барселона" 11 мая сыграет против "Реала". Начало - в 17:15 по Киеву.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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