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Вингер Барселоны: Флик знает, как объединить команду и раскрыть наш потенциал
Торрес высказался о главном тренере Барселоны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Барселоны" Ферран Торрес поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером команды Ханси Фликом.
"Флик находится рядом с нами на тренировках, спрашивает, как дела, показывает видео. Он знает, как сплотить группу, снять напряжение и мотивировать нас. Он заставил нас увидеть потенциал, который у нас есть, и с этого момента все начали поддаваться влиянию", - сказал футболист.
Напомним, что "Барселона" 11 мая сыграет против "Реала". Начало - в 17:15 по Киеву.
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