Вингер Барселоны: Флик знает, как объединить команду и раскрыть наш потенциал

Правый вингер "Барселоны" Ферран Торрес поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером команды Ханси Фликом.

"Флик находится рядом с нами на тренировках, спрашивает, как дела, показывает видео. Он знает, как сплотить группу, снять напряжение и мотивировать нас. Он заставил нас увидеть потенциал, который у нас есть, и с этого момента все начали поддаваться влиянию", - сказал футболист.