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Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 35-го тура Примеры

Испания
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Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 35-го тура Примеры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 35-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

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Команда Карло Анчелотти уступила каталонцам в финальной битве за Кубок Короля, плюс отстает от "сине-гранатовых" на 4 очка в турнирной таблице чемпионата Испании. Смогут ли мадридцы спасти этот сезон? Или же подопечные Флика вобьют последний гвоздь в крышку "королевского" гроба? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 11 мая – в 17:10 по киевскому времени.

Комментатор: Андрей Журба

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Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Андрей Журба
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