Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 35-го тура Примеры
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 35-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".
Команда Карло Анчелотти уступила каталонцам в финальной битве за Кубок Короля, плюс отстает от "сине-гранатовых" на 4 очка в турнирной таблице чемпионата Испании. Смогут ли мадридцы спасти этот сезон? Или же подопечные Флика вобьют последний гвоздь в крышку "королевского" гроба? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 11 мая – в 17:10 по киевскому времени.
Комментатор: Андрей Журба
Популярное сейчас
- Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
- Таблица коэффициентов. Сезон закончен для всех стран вне топ-5, Украина существенно ухудшила свою стартовую заявку и перспективы
- И это не Довбик. В Жироне может появиться очередной украинец
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет