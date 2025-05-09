Примера. Лас-Пальмас – Райо Вальекано 0:1. Гости врываются в еврокубковую зону

Обе команды имеют турнирную мотивацию в конце сезона. "Лас-Пальмас" находится в зоне вылета и борется за выживание, а "Райо Вальекано" - среди претендентов на еврокубки.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, хотя по игре лучше смотрелись гости.

Единственный гол в середине второго тайма забил Альваро Гарсия. Молейро и Макберни могли сравнять счет, но на высоте был голкипер "Райо Вальекано" Баталья.

"Райо Вальекано" побеждает второй раз подряд и поднимается на 7-ю позицию в турнирной таблице. "Лас-Пальмас" проигрывает третий матч подряд и остается на 18-й позиции с 32 баллами, значительно усложняя себе жизнь в борьбе за выживание.

35-й тур Примеры.

"Лас-Пальмас" - "Райо Вальекано" - 0:1

Гол: Гарсия, 67

Лас-Пальмас: Горкаш – Вити, Алекс Суарес (Рамирес, 70), Герцог, Мармоль – Муньос (Кампанья, 70), Эссуго (Марвин, 57), Байчетич (Фустер, 80), Молейро – Янузай (Мата, 70), Макберни.

Райо Вальекано: Баталья – Балью, Лежен, Эрнандес, Чаваррия – Лопес (де Фрутос, 59) Валентин (Гумбау, 78), Паласон – Гарсия (Фернандес, 83), Эмбарба (Диас, 59), Рациу (Пача, 78).



Предупреждения: Макберни, 44, Эссуго, 54 – Валентин, 26, Палассон, 76, Баталья, 78.