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Жирона - Вильярреал Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Вызов для команды Цыганкова – смотреть онлайн трансляцию матча

Жирона - Вильярреал Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Чемпионат Испании в самом разгаре и на очереди 35-й тур, где "Жирона" будет принимать "Вильярреал". Ситуация в турнирной таблицы неоднозначна и гости имеют все шансы закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Но есть одна проблема – это "Бетис", который набирает ход и не собирается уступать. "Вильярреал" лишь только на 1 пункт больше от преследователя, потому обязан забрать очки против легкого оппонента. А вот "Жирона" в свою очередь провалилась по текущему сезону и вряд ли имеет достаточную мотивацию, чтобы противостоять весьма серьезному сопернику.

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Чемпіонат Испании, 35-й тур

10 мая 2025. Жирона, "Монтиливи"

"Жирона" 19:30 "Вильярреал"

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