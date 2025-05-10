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Троллинг высшего уровня. Звёздного футболиста Барселоны попросили сделать фото и после узнали его. ВИДЕО

Испания

Мастерски ушёл

Троллинг высшего уровня. Звёздного футболиста Барселоны попросили сделать фото и после узнали его. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздного футболиста "Барселоны" попросили сделать фото и после узнали его.

Девушки на улице попросили вингера "Барселоны" Ламина Ямаля их сфотографировать. Одна из них узнала известного футболиста и возник диалог.

- Как тебя зовут?

- Райан, - ответил футболист.

- А на самом деле?

- Райан, Райан.

Тогда девушка повернулась к толпе и спросила: "Девочки, похож?". В толпе ответили "Это Ламин Ямаль". Девушка переспросила игрока "Барселоны":

- Не Ламин?

- Нет, нет, нет. Давайте фото, - ответил футболист.

- А можно селфи?, - спросили в толпе.

Ямаль сфотографировал девушек на заднюю камеру. Момент попал на видео:

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В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 51-м матче "Барселоны". На его счету 15 забитых голов и 24 ассиста.

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Lamine Yamal Xtra
Опубликовал: Владислав Прийменко
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