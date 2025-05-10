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Троллинг высшего уровня. Звёздного футболиста Барселоны попросили сделать фото и после узнали его. ВИДЕО
Мастерски ушёл
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздного футболиста "Барселоны" попросили сделать фото и после узнали его.
Девушки на улице попросили вингера "Барселоны" Ламина Ямаля их сфотографировать. Одна из них узнала известного футболиста и возник диалог.
- Как тебя зовут?
- Райан, - ответил футболист.
- А на самом деле?
- Райан, Райан.
Тогда девушка повернулась к толпе и спросила: "Девочки, похож?". В толпе ответили "Это Ламин Ямаль". Девушка переспросила игрока "Барселоны":
- Не Ламин?
- Нет, нет, нет. Давайте фото, - ответил футболист.
- А можно селфи?, - спросили в толпе.
Ямаль сфотографировал девушек на заднюю камеру. Момент попал на видео:
What’s your name?— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) May 9, 2025
????️ Lamine Yamal: "Rayane" ????❤️ pic.twitter.com/IvPnSFqHGm
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В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 51-м матче "Барселоны". На его счету 15 забитых голов и 24 ассиста.
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