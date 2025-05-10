Троллинг высшего уровня. Звёздного футболиста Барселоны попросили сделать фото и после узнали его. ВИДЕО

Звёздного футболиста "Барселоны" попросили сделать фото и после узнали его.

Девушки на улице попросили вингера "Барселоны" Ламина Ямаля их сфотографировать. Одна из них узнала известного футболиста и возник диалог.

- Как тебя зовут? - Райан, - ответил футболист. - А на самом деле? - Райан, Райан.

Тогда девушка повернулась к толпе и спросила: "Девочки, похож?". В толпе ответили "Это Ламин Ямаль". Девушка переспросила игрока "Барселоны":

- Не Ламин? - Нет, нет, нет. Давайте фото, - ответил футболист. - А можно селфи?, - спросили в толпе.

Ямаль сфотографировал девушек на заднюю камеру. Момент попал на видео:

What’s your name?



????️ Lamine Yamal: "Rayane" ????❤️ pic.twitter.com/IvPnSFqHGm — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) May 9, 2025

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В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл в 51-м матче "Барселоны". На его счету 15 забитых голов и 24 ассиста.