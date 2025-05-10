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Барселона – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона – Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Очередное Эль Классико может решить судьбу чемпионства в текущем сезоне. "Барселона" на 4 очка опережает "Реал" и в случае победы уж точно не отдаст титул. Победа мадридцев или ничья оставят для подопечных Анчелотти шанс отыграть отставание.
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Поединок тридцать пятого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Реал" состоится в воскресенье, 11 мая 2025 года, в 17:15. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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