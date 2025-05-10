Переход Алонсо в Реал из Баера состоится без проблем и скандалов: у клубов отличные отношения

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо следующий сезон начнет во главе мадридского "Реала". Об этом активно сообщают инсайдеры.

Фабрицио Романо добавляет, что между клубами царят отличные отношения по этому переходу, который, как ожидается, произойдет легко.

Выплата компенсации никогда не являлась проблемой. Согласно предварительной информации, она составит 12 миллионов евро.

"Байер" без колебаний пошел на встречу Хаби Алонсо и согласился его отпустить в "Реал". Испанец этого хотел еще год назад, но остался в Леверкузене.