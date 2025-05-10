Реал планирует подписать левого защитника. Возможно возвращение своего экс-игрока

"Реал" планирует в ближайшее время усилить позицию левого защитника. Об этом сообщает Николо Скира.

Одним из вариантов является возвращение оборонца "Милана" Тео Эрнандеса. Мадридцы запросили информацию об игроке.

Контракт француза с "Россонерри" завершается летом 2026 года. Если о продлении соглашения стороны не договорятся, клуб будет вынужден продать футболиста в следующее трансферное окно.

Эрнандес перешел в "Милан" в 2019 году именно из "Реала". Тогда итальянский клуб заплатил за защитника 22,8 миллиона евро.

Ранее Тео провел 23 матча за "сливочных" в сезоне 2017-2018 гг.

В нынешней кампании на счету француза 48 поединков во всех турнирах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 40 миллионов евро.