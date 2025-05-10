Примера. Валенсия – Хетафе 3:0. Хозяева поднимаются вплотную к зоне еврокубков

Обе команды накануне игры находились в середине турнирной таблицы, но имели разные серии: "Валенсия" не проигрывала 8 поединков, а "Хетафе" уступило 4 матча подряд.

Хозяева поля быстро повели в счете. Пепелу реализовал пенальти за фол Альдерете в собственной штрафной. Первый тайм прошел при тотальном преимуществе "Валенсии", которая смогла озабить еще дважды. Отличились Диего Лопес и Уго Дуро с пенальти.

Второй тайм прошел в совершенно спокойном темпе, практически без голевых моментов у обеих ворот.

Благодаря победе "Валенсия" поднимается на 9-ю позицию в турнирной таблице вплотную к зоне еврокубков. Еще зимой команда была в зоне вылета, поэтому смене тренера явно пошла "летучим мышам" на пользу. "Хетафе" проигрывает пятый матч подряд и остается на 13-й позиции с 39 баллами.

35-й тур Примеры.

"Валенсия" - "Хетафе" - 3:0

Голы: Пепелу, 8 (пен.), Лопес, 18, Дуро, 37 (пен.)

Валенсия: Мамардашвили – Гая (Васкес, 80), Москера, Таррега, Фулькье (Диакаби, 58) – Лопес (Мир, 58), Герра, Пепелу (Барренчеа, 79), Риоха (Перес, 58) – Алмейда (Хайме, 70), Дуро.

Хетафе: Сория – Рико, Дуарте, Альдерете (Беррокаль, 57), Иглесиас (Ньом, 79) – Бернат (Гомес да Коста, 57), Милья, Терратс (Сантьяго, 87), Федерико (Бешуха, 69) – Родригес (Илдирим, 69), Майораль.

Предупреждения: Лопес, 50, Герра, 72, Таррега, 76 – Альдерете, 7, Рико, 26, Дуарте, 35, Сория, 50.