Время продолжать победную серию. Вышел ли Циганков со старта на матч Жироны против Вильярреала?

"Жирона" в Ла Лиге сыграет против "Вильярреала".

Украинский полузащитник Виктор Цыганков попал в стартовый состав.

Виктор Цыганков сыграл в 23-х матчах Ла Лиги за "Жирону", в которых отметился 2 голами и четырьмя голевыми передачами.

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До матча "Жирона" занимает 16-е место с 38-ю баллами, "Вильярреал" - 5-й с 58-ю баллами.

Поединок начнётся в 19:30 по киевскому времени. Тексмтовую трансляцию читайте на нашем сайте.