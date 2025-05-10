Примера. Жирона – Вильярреал 0:1. Желтая субмарина на последних минутах вырвала победу

Сразу же после свистка главного арбитра команды продемонстрировали свои амбициозные планы. Уже на 35-й секунде Крейчий совершил грубый фол, за что и был наказан желтой карточкой. "Жирона" забрала мяч под свой контроль с поддержкой своих болельщиков, но до удара так дело и не дошло. Первая 15-и минутка свелась больше к разведке и осторожности, несмотря на яркий старт. Количество атак и ударов команды компенсировали грубостью. Полузащитник "Вильярреала" неосторожно сыграл против оппонента и за это получил горчичник.

На 22-й минуте "Вильярреал" все-таки сумел забить, но сделал это рукой. "Жирона" провалилась и гости одной передачей от своей штрафной площади отрезали все линии хозяев. Перес получил точную передачу и несколькими ударами попытался пробить голкипера. Гассанига справился со своей работой на отлично и все отразил. Но испанец попытался пробить плечом, но мяч от руки залетел в ворота. Главный арбитр встречи все видел и сразу же показал желтую карточку Пересу.

Последняя 15-и минутка была за гостями встречи. "Жирона" кроме как владеть мячом ничего не могла создать. В створ так ни разу и не попали хозяева, а вот "Вильярреал" принялся дожимать соперника. Монотонно, шаг за шагом они искали варианты у ворот Гассаниги. Тем самым ударили 9 раз, а в створ 4. Но гол забить "желтая субмарина" так и не смогла, а судья дал свисток и команды ушли на перерыв.

После перерыва особо ничего не изменилось. Гости все также пытались реализовать свои моменты, но линия обороны "Жирона", а в частности голкипер не позволяли им это сделать. А вот хозяева так и не смогли ударить в створ. "Вильярреал" очень грамотно защищался и не позволял близко подойти к воротам. А вот касательно грубости – все стабильно. Еще одна желтая карточка "Жироне", а именно Эррере на 69-й минуте.

Меньше 30 секунд на пост, меньше 15 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

Несмотря на то, что тренерские штабы обеих команд усиливали игру через игроков, вышедших на замену, результата это так и не принесло. После 75-й минуты "Вильярреал" уже устал и атаки с их стороны сократили в разы. А "Жирона" в свою очередь так и не удосужилась нанести удар в створ ворот. Марселино даже снял своего лучшего бомбардира и выпустил вместо него молодого Ийонга. Как раз и это решение помогло "желтой субмарине" выйти вперед и забрать три очка. Педраса идеально выполнил передачу на камерунца, который перевел мяч головой в противоположный угол от положения голкипера.

Ла Лига, 35 тур

Стадион: "Монтиливи" (Жирона)

Главный арбитр: Исидро Диас

"Жирона" – "Вильярреал" 0:1

Гол: Эйонг, 89

Жирона : Гассанига – Блинд, Крейчи, Лопес, Мартинес – Эррера, Артур, Мартин – Порту (Франсес, 74), Стуани (Миовски, 73), Цыганков (Асприлья, 66)

: Гассанига – Блинд, Крейчи, Лопес, Мартинес – Эррера, Артур, Мартин – Порту (Франсес, 74), Стуани (Миовски, 73), Цыганков (Асприлья, 66) Вильярреал: Рейс – Наварро (Камбвалла, 75), Фойт, Коста, Кардона (Педраса, 75) – Комесанья, Гуе (Парехо, 46) – Пепе, Баэна, Пино (Морено, 66) – Перес (Эйонг, 85)

Предупреждения: Крейчи, 1, Эррера, 69 – Гуе, 15, Перес, 22, Парехо, 87