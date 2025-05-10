Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Атлетико оформил самый быстрый хет-трик в истории Ла Лиги
Но статистика нуждается в уточнении
Getty Images/Global Images Ukraine
В 35-м туре испанской Примеры "Атлетико" принимает "Реал Сосьедад". Уже после 11-й минуты хозяева вели 3:0 благодаря трем точным ударам Александера Серлота.
Ему понадобилось всего 3 минуты и 58 секунд для трех голов – это рекорд чемпионата.
Самые быстрые хет-трики в Ла Лиге
- 2025 Александар Серлот – "Реал Сосьедад" (3:58);
- 1950 Паиньо – "Химнастику" из Таррагоны (4:00);
- 1995 Бебето – "Альбасете" (4:43);
- 2006 Давид Вилья – "Атлетику" из Бильбао (4:46);
- 2017 Кевин Гамейро – "Спортингу" из Хихона (4:51);
- 2023 Луис Суарес – "Гранаде" (5:25);
- 1992 Фернандо Йерро – "Эспаньолу" (6:00);
- 2023 Карим Бензема – "Вальядолиду" (6:30).
За 21 минуту первого тайма форвард оформил покер. Но в этом аспекте норвежцу труднее конкурировать с самыми быстрыми бомбардирами, хотя к топ-5 он был близок.
Самые быстрые покеры в Ла Лиге
- 1995 Бебето – "Альбасете" (6 минут);
- 1941 Эдмундо Суарес – "Реал Сосьедаду" (10);
- 1942 Гильермо Кампаналь – "Эспаньолу" (10);
- 1952 Ладислав Кубала – "Спортингу" из Хихона (13);
- 2015 Альберто Буэно – "Леванте" (15).
На 50-й минуте Серлот мог делать пента-трик, но попал в перекладину.
Популярное сейчас
- Топ-команда УПЛ имеет финансовые проблемы - источник
- Руководство ЛНЗ недовольно очередным тренером. Его может заменить специалист, возглавлявший команды в еврокубках
- Впервые в этом сезоне. Миколенко забил гол за Эвертон в АПЛ. ВИДЕО
- Контракт согласован. Реал выбрал нового главного тренера
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей