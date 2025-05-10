  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Форвард Атлетико оформил самый быстрый хет-трик в истории Ла Лиги

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Атлетико оформил самый быстрый хет-трик в истории Ла Лиги

Испания

Но статистика нуждается в уточнении

Форвард Атлетико оформил самый быстрый хет-трик в истории Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 35-м туре испанской Примеры "Атлетико" принимает "Реал Сосьедад". Уже после 11-й минуты хозяева вели 3:0 благодаря трем точным ударам Александера Серлота.

Читайте такжеИспанский журналист – о результативности Серлота: Сейчас о потерянном трансфере Довбика в Мадриде не жалеют

Ему понадобилось всего 3 минуты и 58 секунд для трех голов – это рекорд чемпионата.

Самые быстрые хет-трики в Ла Лиге

  • 2025 Александар Серлот – "Реал Сосьедад" (3:58);
  • 1950 Паиньо – "Химнастику" из Таррагоны (4:00);
  • 1995 Бебето – "Альбасете" (4:43);
  • 2006 Давид Вилья – "Атлетику" из Бильбао (4:46);
  • 2017 Кевин Гамейро – "Спортингу" из Хихона (4:51);
  • 2023 Луис Суарес – "Гранаде" (5:25);
  • 1992 Фернандо Йерро – "Эспаньолу" (6:00);
  • 2023 Карим Бензема – "Вальядолиду" (6:30).
Читайте такжеСимеоне: Команда еще не укомплектована. Атлетико работает над трансферами

За 21 минуту первого тайма форвард оформил покер. Но в этом аспекте норвежцу труднее конкурировать с самыми быстрыми бомбардирами, хотя к топ-5 он был близок.

Самые быстрые покеры в Ла Лиге

  • 1995 Бебето – "Альбасете" (6 минут);
  • 1941 Эдмундо Суарес – "Реал Сосьедаду" (10);
  • 1942 Гильермо Кампаналь – "Эспаньолу" (10);
  • 1952 Ладислав Кубала – "Спортингу" из Хихона (13);
  • 2015 Альберто Буэно – "Леванте" (15).

На 50-й минуте Серлот мог делать пента-трик, но попал в перекладину.

По теме
yellow-arrow
Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 35-го тура Примеры
yellow-arrow
Примера. Атлетико – Реал Сосьедад 4:0. Покер Серлота обеспечил мадридцам победу
yellow-arrow
Примера. Борьба за еврокубки продолжается
Атлетико (Мадрид) Александр Серлот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MisterChip (Alexis), AS, Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости