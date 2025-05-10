Форвард Атлетико оформил самый быстрый хет-трик в истории Ла Лиги

В 35-м туре испанской Примеры "Атлетико" принимает "Реал Сосьедад". Уже после 11-й минуты хозяева вели 3:0 благодаря трем точным ударам Александера Серлота.

Ему понадобилось всего 3 минуты и 58 секунд для трех голов – это рекорд чемпионата.

Самые быстрые хет-трики в Ла Лиге

2025 Александар Серлот – "Реал Сосьедад" (3:58);

– "Реал Сосьедад" (3:58); 1950 Паиньо – "Химнастику" из Таррагоны (4:00);

– "Химнастику" из Таррагоны (4:00); 1995 Бебето – "Альбасете" (4:43);

– "Альбасете" (4:43); 2006 Давид Вилья – "Атлетику" из Бильбао (4:46);

– "Атлетику" из Бильбао (4:46); 2017 Кевин Гамейро – "Спортингу" из Хихона (4:51);

– "Спортингу" из Хихона (4:51); 2023 Луис Суарес – "Гранаде" (5:25);

– "Гранаде" (5:25); 1992 Фернандо Йерро – "Эспаньолу" (6:00);

– "Эспаньолу" (6:00); 2023 Карим Бензема – "Вальядолиду" (6:30).

За 21 минуту первого тайма форвард оформил покер. Но в этом аспекте норвежцу труднее конкурировать с самыми быстрыми бомбардирами, хотя к топ-5 он был близок.

Самые быстрые покеры в Ла Лиге

1995 Бебето – "Альбасете" (6 минут);

– "Альбасете" (6 минут); 1941 Эдмундо Суарес – "Реал Сосьедаду" (10);

– "Реал Сосьедаду" (10); 1942 Гильермо Кампаналь – "Эспаньолу" (10);

– "Эспаньолу" (10); 1952 Ладислав Кубала – "Спортингу" из Хихона (13);

– "Спортингу" из Хихона (13); 2015 Альберто Буэно – "Леванте" (15).

На 50-й минуте Серлот мог делать пента-трик, но попал в перекладину.