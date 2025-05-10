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Примера. Атлетико – Реал Сосьедад 4:0. Покер Серлота обеспечил мадридцам победу
"Матрацники" без проблем разгромили басков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
35-й тур Примеры.
Мадрид. "Метрополитано"
"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 4:0
Голы: Серлот, 7, 10, 11, 30.
Атлетико: Облак – Льоренте, Ле Норман, Хименес, Галан – Симеоне (Гризманн, 68), Де Пауль (Галлагер, 74), Коке, Барриос (Молина, 55), Лино (Лемар, 68) – Серлот (Корреа, 74).
Реал Сосьедад: Ремиро – Арамбуру, Мартин, Элустондо, Лопес – Субименди (Оласагасти, 73), Марин, Барренечеа (Гомес, 54), Сучич (Туррьентес, 61), Кубо (Субельдия, 46) – Оярсабаль (Мариезкуррена, 46).
Предупреждение: Барренечеа, 54.
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