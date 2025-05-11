Барселона – Реал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

11 мая в рамках 35-го тура Ла Лиги состоится "Эль Класико" – каталонская "Барселона" дома встретится с мадридским "Реалом".

Пока команды занимают первые два места турнирной таблицы, а подопечные Ханси Флика опережают столичный клуб на четыре очка.

Накануне "Эль Класико" предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды.

В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.