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Барселона – Реал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Принципиальному противостоянию посвящается
Getty Images/Global Images Ukraine
11 мая в рамках 35-го тура Ла Лиги состоится "Эль Класико" – каталонская "Барселона" дома встретится с мадридским "Реалом".
Пока команды занимают первые два места турнирной таблицы, а подопечные Ханси Флика опережают столичный клуб на четыре очка.
Накануне "Эль Класико" предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды.
В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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