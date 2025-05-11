Ханси Флик: У нас есть энергия, чтобы победить

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился мыслями перед матчем против мадридского "Реала", в котором его команда в случае победы еще больше приблизится к чемпионству.

"Мы не думаем о турнирной таблице. Мы думаем о том, чтобы выйти и победить при поддержке болельщиков. Классико — чрезвычайно важное, и персонал, игроки и клуб — все хотят его выиграть. У нас есть энергия, чтобы одержать победу. Это будет нашей целью с первого свистка. Мы должны проявить уверенность. В таких играх следует повышать свой уровень. Мы хотим видеть интенсивность и доминировать в поле. Игроки очень упорно трудятся и верят в наши идеи. Я надеюсь, что мы сможем выиграть этот титул – все в наших силах. Мы играем дома, и с нами — наши болельщики, которые так сильно поддерживают нас, когда нам это больше всего нужно".

Также немецкий тренер высказался о сопернике, проявив уважение и отдав ему должное.

"Это фантастическая команда, которая также отдаст абсолютно все, чтобы победить. Мы должны быть готовы иметь дело с обеими сторонами их атаки. Они могут давить персонально, сильны в контратаках и у них выдающийся стиль защиты".

"Барселона" и "Реал Мадрид" встретятся на Монжуике в это воскресенье в 17:15 по киевскому времени, и титул чемпиона Ла Лиги будет на "волосинке". Команда Ханси Флика опережает соперников на четыре очка, но стремится увеличить этот разрыв.