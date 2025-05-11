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Покер от экс-конкурента Довбика. Атлетико – Реал Сосьедад 4:0. Видео голов и обзор матча

Испания

За один тайм

Покер от экс-конкурента Довбика. Атлетико – Реал Сосьедад 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединке 35 тура чемпионата Испании "Атлетико" дома принимал "Реал Сосьедад". Еще до перерыва хозяева решили вопрос о победителе этого матча. В частности, сделал это нападающий "матрасников" Александер Серлот, который забил четыре гола за 33 минуты. После перерыва преимущество мадридцев могло увеличиться, но подопечные Симеоне в итоге ограничились четырьмя голами.

Ла Лига, 25 тур

"Атлетико" – "Реал Сосьедад" 4:0

Голы: Серлот 7, 10, 11, 30

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