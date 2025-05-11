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Барселона – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Шанс для Флика почти гарантировать титул, шанс для Анчелотти сократить отставание
Getty Images / Global Images Ukraine
Эль Класико — это всегда невероятно принципиальное и горячее противостояние, а когда оно имеет еще и важное турнирное значение, то интерес к матчу становится еще больше. Это едва ли не последний матч для "сливочных" в этом сезоне все же навязать борьбу за титул каталонцам. Смогут ли они обыграть злых после вылета из ЛЧ подопечных Флика?
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.
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Примера. 35-й тур.
11 мая. 17:15. Барселона. "Эстадио Олимпико"
Главный судья: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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