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Фанаты Севильи устроили беспорядок на базе клуба
Фанати недовольны результатом
Первая команда "Севильи" была вынуждена провести ночь на своей тренировочной базе после жестоких нападений со стороны болельщиков.
В заявлении "Севильи" в воскресенье утром подтвердилось, что когда команда вернулась в свой спортивный городок имени Хосе Рамона Сиснероса после субботнего поражения от "Сельты" со счетом 3:2, их встретила "банда организованных радикалов, действовавших с чрезвычайной жестокостью".
В заявлении говорится, что территория базы, где размещается первая команда, была даже захвачена большим количеством человек. Пока неизвестно, чем закончился конфликт с болельщиками.
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