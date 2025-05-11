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Фанаты Севильи устроили беспорядок на базе клуба

Испания

Фанати недовольны результатом

Фанаты Севильи устроили беспорядок на базе клуба

Новина українською

Первая команда "Севильи" была вынуждена провести ночь на своей тренировочной базе после жестоких нападений со стороны болельщиков.

В заявлении "Севильи" в воскресенье утром подтвердилось, что когда команда вернулась в свой спортивный городок имени Хосе Рамона Сиснероса после субботнего поражения от "Сельты" со счетом 3:2, их встретила "банда организованных радикалов, действовавших с чрезвычайной жестокостью".

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В заявлении говорится, что территория базы, где размещается первая команда, была даже захвачена большим количеством человек. Пока неизвестно, чем закончился конфликт с болельщиками.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
11.05.2025 в 14:19
Надзвичайна жорстокість? Мабуть, стільці поламали та стіни матюками порозписували?
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Комментарии 1
Don_Benito (Буча)
11.05.2025 в 14:19
Надзвичайна жорстокість? Мабуть, стільці поламали та стіни матюками порозписували?
Ответить
0
0

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