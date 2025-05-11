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Будущий игрок Арсенала проведет последние матчи за свой клуб
Этот этап карьеры подходит к концу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мартин Субименди хочет выложиться по полной за "Реал Сосьедад" до конца сезона.
Игрок на 100% сосредоточен на команде и остается профессиональным игроком наивысшего уровня. Следующий матч "Реал Сосьедад" проведет дома против "Сельты".
"Арсенал" завершит шаги по подписанию соглашения в ближайшие недели. После этого Субименди станет первым игроком, подписанным "канонирами" на сезон 2025/26.
В этом сезоне испанский хавбек провел 45 игр во всех турнирах, отличился 2 забитыми мячами и 2 ассистами.
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