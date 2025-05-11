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Будущий игрок Арсенала проведет последние матчи за свой клуб

Испания

Этот этап карьеры подходит к концу

Будущий игрок Арсенала проведет последние матчи за свой клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мартин Субименди хочет выложиться по полной за "Реал Сосьедад" до конца сезона.

Игрок на 100% сосредоточен на команде и остается профессиональным игроком наивысшего уровня. Следующий матч "Реал Сосьедад" проведет дома против "Сельты".

"Арсенал" завершит шаги по подписанию соглашения в ближайшие недели. После этого Субименди станет первым игроком, подписанным "канонирами" на сезон 2025/26.

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В этом сезоне испанский хавбек провел 45 игр во всех турнирах, отличился 2 забитыми мячами и 2 ассистами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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