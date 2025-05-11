Известны составы на матч Барселоны и Реала. Будет ли играть украинец?

Первая команда Ла Лиги принимает вторую: Ганси Флик противостоит Карло Анчелотти, Ламин Ямаль – Килиану Мбаппе, Рафинья – Винисиусу Жуниору, Педри – Беллингему. В конце концов, "Барселона" встречается с мадридским "Реалом". Каталонский клуб после вылета из Лиги чемпионов еще не решил вопрос по чемпионству, поэтому у "блауграны" точно есть за что бороться.

Состав "Барселоны" не претерпел изменений по сравнению с матчем Лиги чемпионов против миланского "Интера".

✨ ¡Ya tenemos los XI de #ELCLÁSICO!



???? ¡Estos son los 22 protagonistas que saltarán al césped del Estadi Olímpic Lluís Companys!#LALIGAEASPORTS | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/speW4xy7ry — LALIGA (@LaLiga) May 11, 2025

В "Реала" место в воротах, как и традиционно в этом сезоне, займет Тибо Куртуа - украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе. Главные звезды атакующего звена "королевского" клуба выйдут в стартовом составе.

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Так что, учитывая поражение в Кубке Испании, "сливочные" будут крайне мотивированы прервать серию неудачных матчей против своего заклятого соперника.