Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны составы на матч Барселоны и Реала. Будет ли играть украинец?
Лучший матч уикенда
Getty Images / Global Images Ukraine
Первая команда Ла Лиги принимает вторую: Ганси Флик противостоит Карло Анчелотти, Ламин Ямаль – Килиану Мбаппе, Рафинья – Винисиусу Жуниору, Педри – Беллингему. В конце концов, "Барселона" встречается с мадридским "Реалом". Каталонский клуб после вылета из Лиги чемпионов еще не решил вопрос по чемпионству, поэтому у "блауграны" точно есть за что бороться.
Состав "Барселоны" не претерпел изменений по сравнению с матчем Лиги чемпионов против миланского "Интера".
✨ ¡Ya tenemos los XI de #ELCLÁSICO!— LALIGA (@LaLiga) May 11, 2025
???? ¡Estos son los 22 protagonistas que saltarán al césped del Estadi Olímpic Lluís Companys!#LALIGAEASPORTS | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/speW4xy7ry
В "Реала" место в воротах, как и традиционно в этом сезоне, займет Тибо Куртуа - украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе. Главные звезды атакующего звена "королевского" клуба выйдут в стартовом составе.
Так что, учитывая поражение в Кубке Испании, "сливочные" будут крайне мотивированы прервать серию неудачных матчей против своего заклятого соперника.
Популярное сейчас
- Пидручный резко высказался о женской сборной Украины
- Готова ли Украина встречаться? Зеленский ответил Путину о мирном предложении россиян
- Проблемы Григорчука, надежда Черноморца, гол Миколенко. Главные новости за десятое мая
- Принципиальный соперник Реала готов выложить за Лунина более 20 млн евро
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей