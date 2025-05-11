Куртуа близится к продлению контракта с Реалом

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа близится к продлению контракта с мадридцами. Об этом сообщает Николо Скира.

Новое соглашение будет действовать до 2027 года. Текущий срок контракта истекает летом 2026 года.

В последний раз стороны продолжали соглашение еще в августе 2021 года.

Куртуа является воспитанником академии “Генка”. Он играл за "Челси", "Атлетико", а в 2018 году стал футболистом "Реала". Тогда мадридцы заплатили пенсионерам за трансфер голкипера 35 миллионов евро.

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Всего на счету Тибо 280 матчей в составе "Реала". За семь лет он завоевал с клубом 14 трофеев. В том числе две Лиги чемпионов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего голкипера в 25 миллионов евро.