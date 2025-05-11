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Фабрицио Романо опроверг интерес Барселоны к двум известным защитникам
Один из них – воспитанник Ла Масии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее в СМИ была информация, что “Барселона” определила конкретные цели для усиления своей обороны. Однако Фабрицио Романо опроверг информацию, которая касается двух игроков.
Речь была о предметном интересе к левому защитнику "Байера" Алехандро Гримальдо, а также к центрбеку "Интера" Алессандро Бастони.
Отметим, что Гримальдо – воспитанник "Барселоны". Он провел в структуре "блауграны" с 2008 по 2016 год, после чего его купила "Бенфика" за 2,1 млн евро. В 2023 году Алехандро в статусе свободного агента присоединился к "Байеру". Его контракт рассчитан до лета 2027 года, а аналитический портал Transfermarkt оценивает в 40 млн евро.
Бастони находится в структуре "Интера" с 2017 года – тогда миланцы купили его у "Аталанты" за 31,1 млн евро. Сейчас 26-летний футболист оценивается в 80 млн евро.
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