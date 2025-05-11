Примера. Леганес – Эспаньол 3:2. Хозяева не теряют надежды в борьбе за выживание

Встреча команд по нижней части турнирной таблицы была интригующей. В первом тайме хозяева тотально доминировали и выиграли со счетом 2:0. Еще одно взятие ворот было упразднено.

Во втором тайме "Леганес" забил третий раз завдки автоголу Кумбуллы. Вторая половина осталась за "Эспаньолом", который много атаковал и сумел отыграть 2 гола.

Благодаря победе "Леганес" поднялся на 18-ю позицию с отставанием от спасительной - 17-й в одно очко. "Эспаньол" остался 14-м, но каталонцам вылет не грозит.

35-й тур Примеры.

Леганес - Эспаньол 3:2

Голы: Сиссе, 33, Диоманде, 41, Кумбулла (аг), 63 – Кабрера, 79, Милья, 90+8

Леганес: Дмитриевич - Розье, Саэнс, Тапиа, Альтимира - Раба (Родригес, 74), Сиссе, Нею, Диоманде (Брашанац, 80) - Гарсия (Лопес, 89), Эль Хаддади (де ла Фуэнте, 89).

Эспаньол: Гарсия - Каррерас (Рока, 62), Кумбулла, Кабрера, Ромеро - Эспосито, Калеро (Техеро, 46), Гонсалес, Пуадо (Шеддира, 73) - Фернандес (Милья, 72), Крал (Велис, 46).

Предупреждение: Раба, 61 – Пуадо, 48, Кабрера,73.