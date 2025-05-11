Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Леганес – Эспаньол 3:2. Хозяева не теряют надежды в борьбе за выживание
"Леганес" одержал сверхважную победу в матче с "Эспаньолом"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча команд по нижней части турнирной таблицы была интригующей. В первом тайме хозяева тотально доминировали и выиграли со счетом 2:0. Еще одно взятие ворот было упразднено.
Во втором тайме "Леганес" забил третий раз завдки автоголу Кумбуллы. Вторая половина осталась за "Эспаньолом", который много атаковал и сумел отыграть 2 гола.
Благодаря победе "Леганес" поднялся на 18-ю позицию с отставанием от спасительной - 17-й в одно очко. "Эспаньол" остался 14-м, но каталонцам вылет не грозит.
35-й тур Примеры.
Леганес - Эспаньол 3:2
Голы: Сиссе, 33, Диоманде, 41, Кумбулла (аг), 63 – Кабрера, 79, Милья, 90+8
Леганес: Дмитриевич - Розье, Саэнс, Тапиа, Альтимира - Раба (Родригес, 74), Сиссе, Нею, Диоманде (Брашанац, 80) - Гарсия (Лопес, 89), Эль Хаддади (де ла Фуэнте, 89).
Эспаньол: Гарсия - Каррерас (Рока, 62), Кумбулла, Кабрера, Ромеро - Эспосито, Калеро (Техеро, 46), Гонсалес, Пуадо (Шеддира, 73) - Фернандес (Милья, 72), Крал (Велис, 46).
Предупреждение: Раба, 61 – Пуадо, 48, Кабрера,73.
Популярное сейчас
- Пидручный резко высказался о женской сборной Украины
- Путин заявил о своем варианте мирного процесса: настроен на прямые переговоры РФ с Украиной
- Проблемы Григорчука, надежда Черноморца, гол Миколенко. Главные новости за десятое мая
- Хави: Я смотрю игру Барселоны по телевизору, мне тяжело ходить на стадион
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров