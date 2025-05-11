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Пенальти. Реал забил быстрый гол Барселоне
Щенсны сбил Мбаппе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" быстро открыл счет в матче 35-го тура Ла Лиги против "Барселоны". На 5-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти.
Одиннадцатиметровый произошел из-за фола голкипера Войцеха Щенсны против Мбаппе. В момент передачи на француза был вопрос о возможном офсайде.
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