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Мбаппе офомил дубль, но Барселона быстро отыграла один мяч
Снова результативный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" забил второй гол в матче 35-го тура Ла Лиги против "Барселоны". На 14-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль.
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Однако уже через 5 минут каталонцы отквитали один мяч. После углового Гарсия головой переправил кожаного в форота. Счет стал 1:2.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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