Мбаппе офомил дубль, но Барселона быстро отыграла один мяч

Мадридский "Реал" забил второй гол в матче 35-го тура Ла Лиги против "Барселоны". На 14-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль.

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Однако уже через 5 минут каталонцы отквитали один мяч. После углового Гарсия головой переправил кожаного в форота. Счет стал 1:2.

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