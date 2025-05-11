Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона переворачивает матч. Каталонцы вышли вперед в счете благодаря двум голам за две минуты
Давление дало свое
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" вышла вперед в счете в матче 35-го тура Ла Лиги против "Реала". На 32-й минуте Ямаль забил красивым закрученным ударом под левую стойку. Это 2:2.
Уже на 34-й минуте "Барселона" забила еще раз. Рафинья воспользовался передачей Педри, и мощно пробил в правый угол. Счет стал 3:2 в пользу каталонцев.
Следите за результатами и ходом событий во всех поединках Ла Лиги в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Пидручный резко высказался о женской сборной Украины
- Готова ли Украина встречаться? Зеленский ответил Путину о мирном предложении россиян
- Путин заявил о своем варианте мирного процесса: настроен на прямые переговоры РФ с Украиной
- Принципиальный соперник Реала готов выложить за Лунина более 20 млн евро
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000