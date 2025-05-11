Барселона переворачивает матч. Каталонцы вышли вперед в счете благодаря двум голам за две минуты

"Барселона" вышла вперед в счете в матче 35-го тура Ла Лиги против "Реала". На 32-й минуте Ямаль забил красивым закрученным ударом под левую стойку. Это 2:2.

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Уже на 34-й минуте "Барселона" забила еще раз. Рафинья воспользовался передачей Педри, и мощно пробил в правый угол. Счет стал 3:2 в пользу каталонцев.

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