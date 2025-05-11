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Барселона забила четвертый гол Реалу под конец первого тайма
Что за поединок!
Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился первый тайм матча 35-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом". Команды ушли на перерыв при счете 4:2 в пользу хозяев.
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На 45-й минуте каталонцы забили четвертый гол в игре. Дубль оформил Рафинья. Бразилец отобрал мяч у Васкеса у ворот мадридцев, отпасовал на Торреса, а тот вернул назад. Оставалось только расстрелять ворота Куртуа.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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11.05.2025 в 18:22
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