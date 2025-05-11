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Реал возвращает интригу. Мбаппе оформил хет-трик в ворота Барселоны

Испания

Голов уже целый мешок

Реал возвращает интригу. Мбаппе оформил хет-трик в ворота Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" сокращает отставание в счете в матче 35-го тура Ла Лиги против "Барселоны". На 70-й минуте мадридцы выбежали в контратаку, которую реализовали Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Бразилец отдал пас французу на пустые ворота, и счет изменился. Мбаппе оформил хет-трик в этом поединке. Однако каталонцы до сих пор впереди - 4:3.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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