Примера. Барселона – Реал 4:3. В Испании будет новый чемпион

У "Реала" не могли помочь команде травмированы Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди и Камавинга. Одновременно травмирован и дисквалифицирован был Рюдигер. В "Барселоне" не могли играть травмированные Кунде и Торре, появился в заявке Бальде, пропустивший последние матчи.

Старт матча остался за "Реалом". После передачи Гюллера мяч от Кубарси отскочил к Мбаппе, которого сбил Щенсны. В момент передачи у француза мог быть офсайд, но ВАР подтвердил вердикт Алехандро Эрнандеса – пенальти.

Мбаппе заметно волновался перед ударом и пробил не слишком уверенно, но Щенсны не сумел дотянуться до мяча, хотя был близок к этому. 0:1.

Первые минуты остались за мадридцами, а вот каталонцы приходили в себя после пропущенного гола. Они атаковали, но без особой остроты.

На 14-й минуте "королевский клуб" удвоил преимущество в счете. Во время контратаки Винисиус отдал между центральных защитников на Мбаппе, который реализовал выход с глазу на глаз. 0:2. Это 26-й гол француза в Примере и он обходит Левандовски, у которого на счету 25.

После второго пропущенного гола "Барселона" начала сильно давить. Ямаль подобрал мяч и метров с 23 целил в левый угол ворот, но Куртуа в эффектном прыжке перевел на угловой. Через минуту Мартин приложился к удару метров с 35 и Куртуа снова перевел на угловой. Торрес после подачи с углового на ближней стойке головой продолжил в центр штрафной, где Эрик Гарсия опередил Асенсио и вогнал мяч в угол ворот. 1:2.



Еще через несколько минут Торрес отдал передачу на угол штрафной, откуда обводным ударом Ямаль положил мяч в дальний угол Куртуа. 2:2 и от преимущества "Реала" ничего не осталось.

Через две минуты пас Педри на левый фланг штрафной завершился ударом Рафиньи в дальний угол. 3:2.

Каталонцы и не думали останавливаться. Кубарси пробил над воротами после передачи Рафиньи. Ямаль с правого фланга подал в центр штрафной на голову Рафиньи, но тот пробил над воротами.

В конце тайма "Реал" заработал еще один пенальти. Винисиус забросил на левый фланг на Беллингема, который прострелил на Мбаппе, а того задел де Йонг. ВАР показал офсайд у Беллингема и одиннадцатиметровый удар отменили.

Через минуту "Барселона" забила в четвертый раз. Рафинья обокрал в штрафной "Реала" Лукаса Васкеса, обыгрался с Торресом и с близкого расстояния расстрелял Куртуа. 4:2. Безумный первый тайм на этом завершился

Защита "Реала" - это, конечно, что-то с чем-то. Хотя будем откровенны, в основе сегодня не было ни одного основного защитника при условии, что все здоровы. Флорентино Пересу стоит раскошелиться на защитников для Хаби Алонсо, иначе "Барселона" продолжит громить его команду и в следующем сезоне.



В перерыве Анчелотти произвел двойную замену, выпустив Модрича и Браима Диаса. Каталонцы продолжали создавать моменты и во втором тайме.

После передачи с левого фланга первый удар Ямаля блокировали защитники, а второй прошел выше ворот.

"Барселона" довольно быстро забила пятый, но у Рафиньи был зафиксирован офсайд, поэтому гол отменен.

"Реал" также пытался атаковать. Винисиус запустил в штрафную Мбаппе, который убрал защитника и пробил мимо.

В середине второго тайма Модрич запрессинговал соперников в центре поля и отдал прекрасную передачу на ход Винисиусу, выкатившемуся на пустые ворота на Мбаппе. 4:3, хет-трик француза и интрига ожила.

Ямал получил передачу к правому флангу штрафной от Ольмо, после чего отдал на дальнюю, но Рафинья пробил в падении мимо пустых ворот.

На 80-й минуте произошел спорный эпизод. Мяч с близкого расстояния попал в руку Чуамене в штрафной. Эрнандес пенальти не назначил даже после просмотра УАР, хотя рука была не прижата и помешала мячу попасть в створ ворот.

Васкес отдал на Диаса, а тот вместо пробить в одно касание начал обрабатывать передачу и защитники накрыли этот удар.

Дальний удар Рафиньи с левого фланга завертелся мимо правой девятки.

Мог сравнивать счет абсолютный дебютант мадридцев Муньос. Мбаппе с левого фланга запустил передачу в чужую штрафную на дебютанта, но тот пробил слишком высоко мимо правой девятки.

Уже в конце дополнительного времени Фермин забрал мяч на левом фланге атаки в Вальверде, после чего зашел в штрафную и вогнал мяч в дальний угол. Арбитр отменил взятие ворот, ведь Лопес сыграл рукой при отборе.

Благодаря победе "Барселона" увеличила отрыв от "Реала" до 7 очков и уже ничто не помешает каталонцам вернуть себе чемпионский титул в текущем сезоне.

Примера. 35-й тур.

Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" - "Реал" 4:3

Голы: Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 – Мбаппе, 5 (пен), 14, 70.

"Барселона": Щенсны - Гарсия (Форт, 77), Кубарси (Кристенсен, 57), Мартинес, Мартин (Бальде, 57) - Педри, де Йонг , Ольмо (Лопес, 77) - Ямаль, Торрес (Гави, 89), Рафинья.

"Реал": Куртуа - Васкес (Эндрик, 84), Асенсио, Чуамэни, Ф. Гарсия - Вальверде, Себальос (Модрич, 46), Беллингем - Гюллер (Диас, 46), Мбаппе, Винисиус (Муньос, 88).

Предупреждения: Мартинес, 54, Лопес, 80 – Вальверде, 29, Чуамэни, 37, Асенсио, 50.