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Примера. Барселона – Реал 4:3. В Испании будет новый чемпион

Испания
Обновлено

"Барселона" четвертый раз в сезоне обыграла "Реал" и близка к оформлению чемпионства

Примера. Барселона – Реал 4:3. В Испании будет новый чемпион

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

У "Реала" не могли помочь команде травмированы Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди и Камавинга. Одновременно травмирован и дисквалифицирован был Рюдигер. В "Барселоне" не могли играть травмированные Кунде и Торре, появился в заявке Бальде, пропустивший последние матчи.

Старт матча остался за "Реалом". После передачи Гюллера мяч от Кубарси отскочил к Мбаппе, которого сбил Щенсны. В момент передачи у француза мог быть офсайд, но ВАР подтвердил вердикт Алехандро Эрнандеса – пенальти.

Мбаппе заметно волновался перед ударом и пробил не слишком уверенно, но Щенсны не сумел дотянуться до мяча, хотя был близок к этому. 0:1.

Первые минуты остались за мадридцами, а вот каталонцы приходили в себя после пропущенного гола. Они атаковали, но без особой остроты.

На 14-й минуте "королевский клуб" удвоил преимущество в счете. Во время контратаки Винисиус отдал между центральных защитников на Мбаппе, который реализовал выход с глазу на глаз. 0:2. Это 26-й гол француза в Примере и он обходит Левандовски, у которого на счету 25.

После второго пропущенного гола "Барселона" начала сильно давить. Ямаль подобрал мяч и метров с 23 целил в левый угол ворот, но Куртуа в эффектном прыжке перевел на угловой. Через минуту Мартин приложился к удару метров с 35 и Куртуа снова перевел на угловой. Торрес после подачи с углового на ближней стойке головой продолжил в центр штрафной, где Эрик Гарсия опередил Асенсио и вогнал мяч в угол ворот. 1:2.


Еще через несколько минут Торрес отдал передачу на угол штрафной, откуда обводным ударом Ямаль положил мяч в дальний угол Куртуа. 2:2 и от преимущества "Реала" ничего не осталось.

Через две минуты пас Педри на левый фланг штрафной завершился ударом Рафиньи в дальний угол. 3:2.

Каталонцы и не думали останавливаться. Кубарси пробил над воротами после передачи Рафиньи. Ямаль с правого фланга подал в центр штрафной на голову Рафиньи, но тот пробил над воротами.

В конце тайма "Реал" заработал еще один пенальти. Винисиус забросил на левый фланг на Беллингема, который прострелил на Мбаппе, а того задел де Йонг. ВАР показал офсайд у Беллингема и одиннадцатиметровый удар отменили.

Через минуту "Барселона" забила в четвертый раз. Рафинья обокрал в штрафной "Реала" Лукаса Васкеса, обыгрался с Торресом и с близкого расстояния расстрелял Куртуа. 4:2. Безумный первый тайм на этом завершился

Защита "Реала" - это, конечно, что-то с чем-то. Хотя будем откровенны, в основе сегодня не было ни одного основного защитника при условии, что все здоровы. Флорентино Пересу стоит раскошелиться на защитников для Хаби Алонсо, иначе "Барселона" продолжит громить его команду и в следующем сезоне.


В перерыве Анчелотти произвел двойную замену, выпустив Модрича и Браима Диаса. Каталонцы продолжали создавать моменты и во втором тайме.

После передачи с левого фланга первый удар Ямаля блокировали защитники, а второй прошел выше ворот.

"Барселона" довольно быстро забила пятый, но у Рафиньи был зафиксирован офсайд, поэтому гол отменен.

"Реал" также пытался атаковать. Винисиус запустил в штрафную Мбаппе, который убрал защитника и пробил мимо.

В середине второго тайма Модрич запрессинговал соперников в центре поля и отдал прекрасную передачу на ход Винисиусу, выкатившемуся на пустые ворота на Мбаппе. 4:3, хет-трик француза и интрига ожила.

Примера. Барселона – Реал 4:3. В Испании будет новый чемпион - изображение 1

Ямал получил передачу к правому флангу штрафной от Ольмо, после чего отдал на дальнюю, но Рафинья пробил в падении мимо пустых ворот.

На 80-й минуте произошел спорный эпизод. Мяч с близкого расстояния попал в руку Чуамене в штрафной. Эрнандес пенальти не назначил даже после просмотра УАР, хотя рука была не прижата и помешала мячу попасть в створ ворот.

Васкес отдал на Диаса, а тот вместо пробить в одно касание начал обрабатывать передачу и защитники накрыли этот удар.

Дальний удар Рафиньи с левого фланга завертелся мимо правой девятки.

Мог сравнивать счет абсолютный дебютант мадридцев Муньос. Мбаппе с левого фланга запустил передачу в чужую штрафную на дебютанта, но тот пробил слишком высоко мимо правой девятки.

Уже в конце дополнительного времени Фермин забрал мяч на левом фланге атаки в Вальверде, после чего зашел в штрафную и вогнал мяч в дальний угол. Арбитр отменил взятие ворот, ведь Лопес сыграл рукой при отборе.

Благодаря победе "Барселона" увеличила отрыв от "Реала" до 7 очков и уже ничто не помешает каталонцам вернуть себе чемпионский титул в текущем сезоне.

Примера. 35-й тур.
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Реал" 4:3
Голы: Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 – Мбаппе, 5 (пен), 14, 70.

"Барселона": Щенсны - Гарсия (Форт, 77), Кубарси (Кристенсен, 57), Мартинес, Мартин (Бальде, 57) - Педри, де Йонг , Ольмо (Лопес, 77) - Ямаль, Торрес (Гави, 89), Рафинья.

"Реал": Куртуа - Васкес (Эндрик, 84), Асенсио, Чуамэни, Ф. Гарсия - Вальверде, Себальос (Модрич, 46), Беллингем - Гюллер (Диас, 46), Мбаппе, Винисиус (Муньос, 88).

Предупреждения: Мартинес, 54, Лопес, 80 – Вальверде, 29, Чуамэни, 37, Асенсио, 50.

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1 голосов
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
11.05.2025 в 20:31
Та той чу... повинен був одразу ЧЕРВОНУ отримати, бо Торрес вривався САМ у штрафний майданчик! Найближчий гравець Реалу був метрах десяти, якщо не більше!
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Комментарии 78
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Spokoyno (Київ)
11.05.2025 в 20:31
Та той чу... повинен був одразу ЧЕРВОНУ отримати, бо Торрес вривався САМ у штрафний майданчик! Найближчий гравець Реалу був метрах десяти, якщо не більше!
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3
1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 20:31
В мене злості не вистачає від такого свавілля!
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Loader (Днепр)
11.05.2025 в 20:50
Суддяку на гілляку?
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 20:26
Точно. У меня весь организм возмутился в тот момент
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 20:05
А де ти цей архів зберігаєш? )))
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1
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 20:11
У Алекса большие лобные доли. Очень большие!
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3
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 20:17
Notes на телефоне Как такое не сохранить
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3
1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.05.2025 в 20:54
Мбаппе, который, естественно, приехал в мадрид за трофеями, первый игрок в истории, который в своем дебютном сезоне проиграл 4 класико подряд!!! С почином, черепашка! Такие истории нам нравятся! Это тебе не Аячо или Тулузу раскатывать...
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Loader (Днепр)
11.05.2025 в 20:48
Приятно, что Барса вернула красоту футбола в эту мадридскую печаль. Но каждый раз ремонтада? Да, "сколько бы нам не забили соперники, мы забьем больше". Это классно. Но каждый раз с 0:2? Концентрация у команды Флика прекрасна и с Интером это тоже работало. Печально, что именно там все-таки не хватило.
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 20:50
Дещиці бракувало...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.05.2025 в 20:46
Пару дней назад прочитал аналитику о том, как некая итальянская тв компания, мне западло называть название этих негодяев, которая имела права на трансляцию матча интер- БАРСА, фильтровала и манипулировала повторами моментов матча. Голы интера показывали по 7 раз и из разных ракурсов, а все спорные моменты, которые были против интера, или не показывали, или показали специально из крайне невыгодного ракурса. Кстати, на матче работало аж 29 видеокамер... Вот такие, околофутбольные штучки... Наверно, перес научил... После матча Ламин обменялся футболками с Бастони... И есть инфа, что Флик хочет этого центрального защитника в Барсу.
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 20:54
Непонятно почему весь околофутболный мир ополчился против Барсы. Ведь это очень яркая, весёлая и забивная команда.
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 20:55
От них денег не поимеешь.)
 
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 20:40
Хотелось бы услышать начальника транспортного отдела, товарища Оду. Просим!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.05.2025 в 20:48
А что может умного сказать ода? Он скажет, примерно следующее... Ну ничего... А вот мы в 1943 году обыграли Барсу 11-1.... И при этом стыдливо будет умалчивать, что головорезы Франко до матча вормались в раздевалку Барсы с автоматами и рассказали, кто должен выиграть...
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 20:31
Как судьи ни старались во главе с Мануэрой в будке, а ничего у них не вышло. А реал они тянули за уши знатно. Спасибо двойному Эрнандесу, шо он 12 минут не добавил.
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Полiccя (Житомир)
11.05.2025 в 20:24
І саме смішне , що ці клоуни ще жаліються на суддівство! Фани реала , а шо с ліцом ???
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 20:28
а шо с ліцом ???
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 20:23
Я не Флік звісно, але дозволю собі пораду: в останніх 3-х матчах випускати Тер Штегена, нехай повертається в гру і набирає форму. Не думаю, що він зіпсує сезон, навіть якщо після травми. Щенсни дякуємо, що підстрахував, але далі німець має грати!
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 20:25
Сегодня наверное худший матч поляка.
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Полiccя (Житомир)
11.05.2025 в 20:29
Повністю згоден. Щесни ще й з Інтером чудив і в чемпіонаті
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.05.2025 в 20:22
Уже спортивная пресса набрасывает разного рода статистику... Итак, в этом столетии: у Барселоны 30 побед в класико, у реала - 28... От себя скажу. В начале сезона была статистика, что Барселона на 7 мячей отставала от реала в общем подсчете голов. Но, то ли это только класико, то ли в целом, за всю историю чемпионатов.. В этом сезоне баланс 16-7... Опережаем....
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 20:19
Первый тайм это, какое-то сумасшествие, это, какой-то вынос мозга.
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Spokoyno (Київ)
11.05.2025 в 20:16
Тепер потрібно, що 100+ голів за сезон. Пічічі смугастеньки все-ж-таки Кіле забезпечать! Нехай радіють, хоч щось дісталося
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 20:21
И то благодаря, шо Лева не играл.
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Spokoyno (Київ)
11.05.2025 в 20:34
Тобто що Флік зарано Роберта "загоняв" Нам пенсіонерам надриватися протипоказано!
 
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dp_dp (Ukraine)
11.05.2025 в 20:16
“Легко симпатизировал” Реалу, но Барса конечно большие молодцы. По поводу игры по ходу сезона ничего говорить смысла нет, играют красиво (из тех отдельных матчей, что видел, около 5-6). Но хотел отметить другое, а именно умение возвращаться в игру. После 0-2 выходить по ходу матча на несколько голов вперед - вот где экзотика и ведь не в первый раз. Это очень контрастирует с “отечественной школой футбола”, где часто проскакивает после проигрышных матчей “нам забили в самом начале матча и это сломало нам игру”. Что, -хочется спросить? В самом начале матча пропущенный гол вам сломал игру? :) Как бы там ни было, Барселона-молодцы. Это было красиво и своеобразно - без Неймаров по 222. Оказывается, не обязательно собирать уже готовых звезд что бы быть в прайме (я об этом часто говорил раньше, что Барсе не нужно переподписывать того Неймара, а ориентироваться по многим позициям на собственную школу).
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 20:05
4 раза подряд, 4 раза подряд... было ли такое.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 20:06
...і 17 забитих!
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 20:11
15 плюс 2 в пресезонку.)
 
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 20:11
Извините 16
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 20:32
Можливо помилився в підрахунках...А, я порахував з радості гол Ферміна
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.05.2025 в 20:07
Было 4 победы в 1982 году... Но там было 5 класико в сезоне (пятое класико - ничья). И не было таких крупных выносов протухшего мадридского тела.
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lucky_guy
11.05.2025 в 20:16
Найбільша серія перемог у Барси 5 поспіль була двічі: 2008-2010 і 2011-2012. У Реала в 60-х було 7 перемог поспіль
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 20:23
Спасибо за инфу.
 
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 19:57
А вот, что в начале сезона писал покойный металл из Харькова: metall5291 (Kharkiv) 21.12.2024 в 00:39 Третье место в лучшем случае. После Реала и Атлетико. metall5291 (Kharkiv) 04.12.2024 в 00:25 По итогу сезона ожидаю увидеть барсуков на третьем - четвертом месте с их шикарной разницей мячей, ибо играют они в режиме ручного управления.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.05.2025 в 20:00
Друг, MAGA KING, извини, не могу не спросить...Этот, из Харькова... Это про него метафора? Мол, не появляется, не пишет или действительно??? Славному городу Харькову ведь почти каждый день достается... Не дай Бог! Пусть с ним все будет хорошо...
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 20:03
Ага, я те ж про це подумав. Якщо чесно, не вистачає його тут...
 
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 20:08
Это так, но этого это не касается. Они с Хардом одновременно пропали. Он в Малайзии вроде как находился длительное время. Однажды он даже написал «Слава Богу я уже давно не живу в Украине «. А потом начал патриотом притворяться. Мы с Олегом приняли решение, что его в Малайзии съели крокодилы.))) Да и ну его тут упоминать. Празднуем победу друзья-барселонцы
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.05.2025 в 20:12
Ну, Ок...
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 20:03
Де він пропав, хтось знає?
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 20:08
Крокодилы съели. Или жаба задавила.
 
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 20:09
Про крокодилов написали одновременно
 
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 19:55
И они говорили, шо Барса после Интера устала...
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Spokoyno (Київ)
11.05.2025 в 19:58
А що не так Були "свіжіші" так розгромили бляклих "однією лівою"
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.05.2025 в 19:48
Поздравления всем, кто за Барсу! Поздравления всем, кто за честный футбол. Мы очень близки к чемпионству! Надеюсь Флик настроит команду на ближайший матч, чтоб окончательно и безповоротно....И математически! Наверное, выскажу общее мнение всех, кто за Барсу... Да, надоело и раздражает, когда пропускаем первыми и не один гол. А затем приходится включать героизм и сверхусилия. Но давайте посмотрим на вещи объективно, как прошел сезон? Итак... Половина состава, это пацаны от 17 до 23 лет... Почти все они без опыта больших матчей...Нет своего стадиона... Арбитры регулярно заряжены против нас ...Выкрутасы переса с регистрацией игроков...Травмы игроков... И, несмотря на все это, будет - три титула в сезоне!!! И все три титула добыты в играх с теми, для кого арбитры - это дополнительные игроки!!! Я могу сказать только, Браво, БАРСА!!! Спасибо, Флик и весь тренерский штаб! Что касается матча сегодня... Жалкие, сцыкливые арбитришки своим мегапохабным судейством за позорный реал, как бы выпрашивали у переса на будущее - "Ну не нужно перед матчем крутить видосики против нас, мы же старались!" Фу, мерзости! Ну и, взгляд в будущий сезон... Нужно сохранить всех лидеров и обязательно купить двух опытных защитников. Как-будто, воспитанник Барселоны Гримальдо из Байера рассматривается. Посмотрим... Ну и пару слов про Мбаппе... Все мы помним, он же пришел в реал за титулами....
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 19:50
Недаром я мбапе весь матч в экран дули тыкал. И Карле тоже.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.05.2025 в 19:52
Я не понимаю, что с настройками? Фанаты реала в уа-футболе меня продублировали под другим ником...
 
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 20:02
А я в бане на месяц, правда я так и не понял за что
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.05.2025 в 20:10
Друг, MAGA KING, хорошо, что сейчас с нами! Надеюсь, в следующем туре заочно отметим!!!
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 19:52
А ЛЧ тим часом з не малою ймовірністю може ПСЖ виграти То буде цирк!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 19:47
Я так кричав, коли Фермін 5-й гол забив, що не тільки діти позбігались, а й сусіди чули А потім такий облом Це так тупо, таке розчарування, було б за що насправді відміняти, якось послідовним треба бути судді... Проїхали, головне виграли, бо після Інтера не ясно було чи втримають перемогу до самого свистка...
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 19:48
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 19:44
С праздником барселонцы !! Как же классно будет в следующем матче официально оформить чемпионство на поле мадридских подстилок! Такое недавно уже было.))
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 19:48
С чемпионством братишка!!!
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 19:48
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 19:38
Гарний феєричний матч, як і більша частина сезону від Барси. Думаю можна починати підбивати його підсумки... Але гаразд, дочекаємо офіційного чемпіонства, бо з нинішнім захистом можна все чекати. Тому поки що порадіємо за окремий матч, і ще й який - Ель Классіко! Який чекають цілий сезон і не тільки вболівальники в Іспанії... Думаю гра всім сподобалась! З Перемогою, барселонці!
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 19:39
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 19:41
Я поки що скромно відсвяткую )))
 
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 19:47
А я уже откупорил!!!!!
 
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 19:37
Мы ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!!!!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 19:40
Ну накінець то!!!!! Радий бачити, Олег! Ти де пропадав, друже? Я вже реально почав хвилюватись за тебе. Ти ж з Кривого Рогу, а там москальнота постійно кошмарить місто. Все нормально в тебе?
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 19:41
Всё нормально брат!
 
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 19:45
Я сделал гроссмейстерскую паузу.
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 19:49
Ти після Інтера зміг мовчати? Не хотілось поділитись емоціями і враженнями?
 
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 19:52
Прикинь брат, какая сила воли. А чесалось, чесалось...
 
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Spokoyno (Київ)
11.05.2025 в 19:41
Олег де пропадав? Насправді МИ не чемпіони, а от Барса на 99%!
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Barcelinius (earthman)
11.05.2025 в 20:15
Барса это МЫ!
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 19:32
Знов два пропущених на початку від Барси, це вже не смішно - щось треба робити з цим!!! Набридло! І так нерви не в нормі, а тут ще й захист постійно напрягає! Добре, що атака може переломити любу команду! Скільки в цьому сезоні Реал нахапав в Ель Классіко - 17? - Ну нівроку! По саме не балуй отримали! Запам"ятати треба цю цифру. 18-й гол Ферміна могли б і не відміняти, а дати відзначитись в своє День народження. Якась дивна трактування в суддів, пенальті за подібну руку не поставили, а тут гол відмінили. Видно, що навіть з ВАР можна любі речі суддям творити!
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Spokoyno (Київ)
11.05.2025 в 19:31
Це просто дивовижно ЧОТИРИ з ЧОТИРЬОХ перемог Барселони в ЕльКласико Навіть плач пе..сової тічки не допоміг Хоч у ворота Барси рефері призначив пенальті, а трьом фолам в карному гостей знайшов виправдання! Поздоровляти ще рано, але підготовка до свята повинно бути у повному розпалі! Три гри ТРИ бали то не питання! Рафінія справжні капітан! Всі звернули, що саме він зустрічав всіх гравців, які виходили на заміну! БРАВО блаугранос!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 19:25
Не було б щастя, та нещастя помогло. Якби Араухо не отримав жовту карточку на лаві запасних, то можливо його б і випустили після травми Кубарсі, а так вийшов Крістінсен і зробив такий перехват від Вінісіуса, молодець.А от з Бальде дійсно не пощастило. Якби він хоча б на один матч півфіналу вийшов, то не програли б Інтреру. Його не вистачило!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 19:23
Анчелотті по ідеї мав би гримнути дверима перед звільненням, а то якось надто легко здувся... На одні й ті ж граблі італієць стає: постійно Васкетса ставить в кожне Ель классіко, який тупить вічно, знов Мбаппе ловлять в офсайди, нічому не вчаться... Ну забив три голи, а толку - вже таке проходив в фіналі ЧС - дежавю )))
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alex 66 (Кременчук)
11.05.2025 в 19:21
Вітаю Барсу! Це якесь футбольне божевілля, а не гра. Який кайф від емоцій.
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Loader (Днепр)
11.05.2025 в 19:20
Поимели чмошников.
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 19:46
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.05.2025 в 19:20
Яка ж все таки с..ка суддя!
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Justice (Львів)
11.05.2025 в 19:22
Шо, знов?
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MАGА KІNG
11.05.2025 в 19:47
Бейся об стенку посильнее, может поймёшь что-то.)
 
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