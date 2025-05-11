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Хет-трик Мбаппе, дубль Рафиньи, 3 ассиста Торреса. Кто стал лучшим игроком Эль-Класико?

Испания

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Хет-трик Мбаппе, дубль Рафиньи, 3 ассиста Торреса. Кто стал лучшим игроком Эль-Класико?

Фото: Барселона

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В матче 35-го тура Ла Лиги "Барселона" побеждает "Реал" со счетом 4:3. Результативный поединок принес, в частности, хет-трик Килиана Мбаппе, дубль Рафиньи, 3 ассиста Феррана Торреса и 2 ассиста Винисиуса Жуниора.

Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore, несмотря на все результативные действия вышеупомянутых футболистов, лучшим игроком Эль-Класико признала полузащитника "Барселоны" Ламина Ямаля. В этом матче вундеркинд забил отметился голом.

Хет-трик Мбаппе, дубль Рафиньи, 3 ассиста Торреса. Кто стал лучшим игроком Эль-Класико? - изображение 1
Хет-трик Мбаппе, дубль Рафиньи, 3 ассиста Торреса. Кто стал лучшим игроком Эль-Класико? - изображение 2

Интересно, что Ла Лига, в свою очередь, назвала MVP игры нападающего каталонцев Рафинью. Бразилец забил 2 гола.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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