Ла Лига. Барселона – Реал Мадрид 4:3. Обзор матча

Принципиальные соперники выдали суперпоединок. Уже к 14-й минуте "сливочные" вели 2:0, но еще до перерыва каталонцы забили вдвое больше. На экваторе второго тайма "королевский клуб" сократил расстояние до минимального, но набрать очки гостям не удалось.

За 3 тура до финиша подопечные Флика увеличивают расстояние от столичного гранда до 7 очков. 15 мая "сине-гранатовые" будут участвовать в дерби с "Эспаньолом", а "лос бланкос" будут принимать "Мальорку" уже в среду.

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Ла Лига. 35 тур

Стадион: Олимпико (Каталония)

"Барселона" – "Реал" Мадрид 4:3

Голы: Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 – Мбаппе, 5 (п), 14, 70