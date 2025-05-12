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Мбаппе забил больше всех голов в дебютном сезоне за Реал
Было немало критики в его адрес
Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче 35-го тура Ла Лиги против "Барселоны" и теперь в его активе 38 голов за мадридскую команду. Французский форвард превзошел рекорд чилийца Ивана Саморано, забившего 37 мячей в 45 матчах в кампании 1992/93.
Лучшие бомбардиры "Реала" в дебютном сезоне
- Килиан Мбаппе – 38 голов (53 матча);
- Иван Саморано – 37 (45);
- Криштиану Роналду – 33 (35);
- Рууд ван Нистелрой – 33 (47);
- Роналдо – 30 (40).
Также нападающий совершил в текущей кампании 6 ассистов.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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