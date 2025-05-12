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Стало известно, когда Алонсо приступит к работе с Реалом

Испания
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Стало известно, когда Алонсо приступит к работе с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо будет руководить "Реалом" на клубном чемпионате мира. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, полноценный контракт со "сливочными" испанский специалист подпишет 1 июня.

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Отмечается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес и совет директоров придают большое значение клубному мундиалю из-за огромного призового фонда (около €150 млн) и рассматривают его как часть предсезонной подготовки.

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На групповом этапе клубного чемпионата мира "Реал" сыграет против саудовского "Аль‑Хиляля" (18 июня), мексиканской "Пачуки" (22 июня) и австрийского "Зальцбурга" (27 июня).

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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