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Ханси Флик: Я еще не чувствую себя чемпионом
Комментарии после игры с "Реалом"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик дал свой комментарий после победы над "Реалом" (4:3), которая приблизила его команду к чемпионству.
"Я еще не чувствую себя чемпионом. Это футбол, да, мы в хорошей позиции, но впереди еще одна победа, три очка, а все соперники хотят обыграть нас. У нас есть качество, и мы сможем это сделать. Но мы также должны отпраздновать эту победу над "Реалом", оценить ее.
Сегодня нам нужно было принимать важные решения, и в итоге все прошло хорошо. Однако мы должны значительно улучшить игру в обороне, быть более стабильными. Когда мы хорошо прессингуем – все работает, но когда допускаешь ошибку, как в случае с первым голом, ситуация усложняется. Однако игроки хорошо сработали как команда", – сказал Флик.
Добавим, что за 3 тура до конца чемпионата "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 82 очками, опережая "Реал" на 7 пунктов.
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