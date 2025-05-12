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Ханси Флик: Я еще не чувствую себя чемпионом

Испания

Комментарии после игры с "Реалом"

Ханси Флик: Я еще не чувствую себя чемпионом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик дал свой комментарий после победы над "Реалом" (4:3), которая приблизила его команду к чемпионству.

"Я еще не чувствую себя чемпионом. Это футбол, да, мы в хорошей позиции, но впереди еще одна победа, три очка, а все соперники хотят обыграть нас. У нас есть качество, и мы сможем это сделать. Но мы также должны отпраздновать эту победу над "Реалом", оценить ее.

Сегодня нам нужно было принимать важные решения, и в итоге все прошло хорошо. Однако мы должны значительно улучшить игру в обороне, быть более стабильными. Когда мы хорошо прессингуем – все работает, но когда допускаешь ошибку, как в случае с первым голом, ситуация усложняется. Однако игроки хорошо сработали как команда", – сказал Флик.

Добавим, что за 3 тура до конца чемпионата "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 82 очками, опережая "Реал" на 7 пунктов.

Читайте такжеПримера. Барселона – Реал 4:3. В Испании будет новый чемпион
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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