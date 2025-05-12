Ханси Флик: Я еще не чувствую себя чемпионом

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик дал свой комментарий после победы над "Реалом" (4:3), которая приблизила его команду к чемпионству.

"Я еще не чувствую себя чемпионом. Это футбол, да, мы в хорошей позиции, но впереди еще одна победа, три очка, а все соперники хотят обыграть нас. У нас есть качество, и мы сможем это сделать. Но мы также должны отпраздновать эту победу над "Реалом", оценить ее.

Сегодня нам нужно было принимать важные решения, и в итоге все прошло хорошо. Однако мы должны значительно улучшить игру в обороне, быть более стабильными. Когда мы хорошо прессингуем – все работает, но когда допускаешь ошибку, как в случае с первым голом, ситуация усложняется. Однако игроки хорошо сработали как команда", – сказал Флик.