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Анчелотти - после 3:4 с Барселоной: Не стоит забывать, что у нас не было пяти защитников
Допустили ошибки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти проанализировал матч против "Барселоны" (3:4) в рамках 35-го тура Ла Лиги.
"В матче такого уровня нужно хорошо защищаться и атаковать. Мы хорошо атаковали, искали моменты. Конечно, в первом тайме мы могли действовать лучше, мы допустили очевидные ошибки, которые привели к пропущенным мячам.
Мы хорошо атаковали, проходили за спины. Забили трижды, но два гола были из офсайда. В атаке команда имела четкий план. В первые 30 минут мы могли лучше защищаться, но не стоит забывать, что у нас не было пяти защитников.
У нас было два шанса сравнять счет, сделать его 4:4. Это был конкурентный, напряженный, равный матч до последней секунды. Я увидел сегодня две большие команды. К настрою и отдаче нет никаких претензий, но все пошло не по плану, однако мы бились до конца", – сказал Анчелотти.
Добавим, что за три тура до конца чемпионата "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 75 очками, отставая от "Барселоны" на 7 пунктов.
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