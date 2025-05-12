  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти - после 3:4 с Барселоной: Не стоит забывать, что у нас не было пяти защитников

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти - после 3:4 с Барселоной: Не стоит забывать, что у нас не было пяти защитников

Испания

Допустили ошибки

Анчелотти - после 3:4 с Барселоной: Не стоит забывать, что у нас не было пяти защитников

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти проанализировал матч против "Барселоны" (3:4) в рамках 35-го тура Ла Лиги.

"В матче такого уровня нужно хорошо защищаться и атаковать. Мы хорошо атаковали, искали моменты. Конечно, в первом тайме мы могли действовать лучше, мы допустили очевидные ошибки, которые привели к пропущенным мячам.

Мы хорошо атаковали, проходили за спины. Забили трижды, но два гола были из офсайда. В атаке команда имела четкий план. В первые 30 минут мы могли лучше защищаться, но не стоит забывать, что у нас не было пяти защитников.

У нас было два шанса сравнять счет, сделать его 4:4. Это был конкурентный, напряженный, равный матч до последней секунды. Я увидел сегодня две большие команды. К настрою и отдаче нет никаких претензий, но все пошло не по плану, однако мы бились до конца", – сказал Анчелотти.

Добавим, что за три тура до конца чемпионата "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 75 очками, отставая от "Барселоны" на 7 пунктов.

Читайте такжеПримера. Барселона – Реал 4:3. В Испании будет новый чемпион
По теме
yellow-arrow
Ханси Флик: Я еще не чувствую себя чемпионом
yellow-arrow
Стало известно, когда Алонсо приступит к работе с Реалом
yellow-arrow
Мбаппе забил больше всех голов в дебютном сезоне за Реал
Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости