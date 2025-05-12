Анчелотти - после 3:4 с Барселоной: Не стоит забывать, что у нас не было пяти защитников

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти проанализировал матч против "Барселоны" (3:4) в рамках 35-го тура Ла Лиги.

"В матче такого уровня нужно хорошо защищаться и атаковать. Мы хорошо атаковали, искали моменты. Конечно, в первом тайме мы могли действовать лучше, мы допустили очевидные ошибки, которые привели к пропущенным мячам.

Мы хорошо атаковали, проходили за спины. Забили трижды, но два гола были из офсайда. В атаке команда имела четкий план. В первые 30 минут мы могли лучше защищаться, но не стоит забывать, что у нас не было пяти защитников.

У нас было два шанса сравнять счет, сделать его 4:4. Это был конкурентный, напряженный, равный матч до последней секунды. Я увидел сегодня две большие команды. К настрою и отдаче нет никаких претензий, но все пошло не по плану, однако мы бились до конца", – сказал Анчелотти.